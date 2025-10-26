La partida d’escacs constant que juguen el PSOE i el PP es disputa a molts quilòmetres de Madrid. Els populars ignoren les pressions socialistes sobre el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, perquè cessi el president valencià Carlos Mazón –el País Valencià ha viscut la dotzena manifestació massiva aquest dissabte, un any després de la catàstrofe de la Dana– i fixen la mirada en el conclave de la direcció de Junts aquest dilluns a la Catalunya Nord. El partit de Carles Puigdemont decidirà el rumb que prendrà a partir d’ara amb el govern espanyol, un aspecte, en canvi, que no centra els discursos socialistes, que hi treuen ferro. “Nosaltres, a seguir governant i avançant”, ha dit Pedro Sánchez aquest diumenge a Toledo.
En aquesta personal disputa, els homes d’Alberto Núñez Feijóo animen públicament Junts a trencar definitivament amb Sánchez. “A veure si aquesta vegada colpegen, a veure si aquesta vegada parlen clar”, ha etzibat hores abans de la reunió decisiva el vicesecretari de política autonòmica i municipal del Partit Popular, Elías Bendodo. “Ja està bé que s’adonin que estan donant suport a un Govern corrupte, que a més els ha enganyat i que ha fet trampes amb la promesa amnistia”, ha manifestat el popular.
Junts decidirà aquest dilluns si trenca definitivament amb Sánchez, una decisió que es ratificaria amb una consulta a la militància. La formació de Puigdemont –que encara no pot tornar a Catalunya malgrat aprovar-se l’amnistia– qüestiona al PSOE que l’oficialitat del català a Europa s’hagi estancat i li recrimina el traspàs fracassat de les competències d’immigració, que va caure per la negativa de Podem i el ‘no’ previsible de PP i Vox. La direcció de Junts també ha posat sobre la taula la necessitat d’aplicar noves mesures contra la multireincidència, una petició nova per acontentar els seus alcaldes.
Setmana difícil per a Sánchez
El PP ha alternat aquests dies la pressió sobre Junts amb ironies i crítiques a la formació independentista pels pactes que ha tancat amb Sánchez el primer tram de la legislatura. Aquest diumenge, Bendodo ha demanat a la formació de Puigdemont que “parli clar”, conscient que un trencament afegiria pressió sobre un govern sense pressupostos ni estabilitat parlamentària. De fet, Bendodo ha avançat el que pot ser una “setmana horribilis” per al president espanyol. Al possible trencament de Junts se li suma un nou episodi judicial, amb la declaració com a testimoni de l’exgerent del PSOE Mariano Moreno, i la compareixença del mateix Sánchez a la comissió de cas Koldo del Senat, amb majoria absoluta popular.