El Congrés dels Diputats ha aprovat per unanimitat aquest dimecres el reial decret llei que permet començar a desplegar la llei ELA, i dotar-la amb 500 milions d’euros. Malgrat el trencament de Junts amb el PSOE, aquest dimecres, tal com ja havien deixat clar anteriorment, els juntaires han tornat a votar del costat del govern de Pedro Sánchez per tirar endavant la llei ELA. Ara bé, tot i el seu vot a favor, els juntaires han llançat algunes crítiques contra el govern espanyol, ja que asseguren que la llei arriba “més de 1.100 morts tard”. El text aprovat per unanimitat a la cambra baixa contempla que tots els pacients que pateixen aquesta malaltia rebin una prestació de 10.000 euros mensuals. Una prestació que també estarà disponible per a les persones amb malalties neurològiques greus en fase avançada. També estableix una atenció constant durant tot el dia. El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, qui ha defensat el text, ha ressaltat que es tracta d’una “fita” per a la política social d’Espanya per ser fruit d’una “societat civil exemplar”.
“L’objectiu principal d’aquest decret llei és reforçar el nostre sistema de cures perquè cobreixi les necessitats de les persones amb ELA i altres malalties de quadre similar, però fent-ho, enfortim també el conjunt del sistema i avancem cap a un model de cures que s’adapti a les necessitats de les persones amb ELA”, ha detallat Bustinduy. En aquest context, el responsable de la cartera de Drets Socials també ha explicat que el text es recolza en tres grans eixos: estructural, específic i financer. “L’eix estructural suposa la primera reforma d’aquest calat en el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència amb la creació d’un nou grau de dependència. El grau III+ recull els casos especialment complexos identificats en la llei, un element fonamental per a garantir la coherència estructural del sistema”.
El govern espanyol treballa perquè arribin les ajudes
Durant la compareixença, Bustinduy també ha detallat que el govern espanyol ja fa setmanes que treballa estretament amb els diferents responsables de les autonomies per adaptar els sistemes autonòmics de la dependència i assegurar que les prestacions arribin als usuaris en el menor termini possible. “Que ho estem fent, com no podria ser d’una altra manera, amb plena lleialtat i absoluta cooperació, i que així continuarem fent-ho”, ha apuntat. “En definitiva, senyories, aquest reial decret permetrà una millora importantíssima de la cobertura de cures de les persones amb ELA a través d’un procés de reforma i adaptació del sistema que passa per aquests tres àmbits diferents, l’estructural, l’específic i el financer”, ha conclòs.