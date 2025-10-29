Junts inicia la consulta a la militància per avalar la ruptura amb el PSOE

Compte enrere per saber si la militància de Junts avala el trencament de relacions amb el PSOE acorda per la direcció del partit a principis de setmana. Aquest dimecres a les 10.00 ha començat la consulta telemàtica a la qual estan cridats a votar uns 6.300 militants del partit de Carles Puigdemont. Les votacions estaran obertes fins demà dijous a les 18.00 i just després es donaran a conèixer els resultats.
Els militants han de respondre a la següent pregunta: “Estàs d’acord amb la proposta de la Direcció Executiva Nacional de donar per finalitzat l’acord d’investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments dels seus compromisos?”.
El Consell Nacional de Junts ha avalat amb un 93,36% dels vots l’acord de l’executiva tancat a Perpinyà (Catalunya Nord). L’òrgan es va reunir telemàticament dimarts en una sessió extraordinària per votar la proposta.
Primeres votacions, dues abstencions
El ple del Congrés ha dut a terme aquest dimarts les dues primeres votacions després de la ruptura entre Junts i el PSOE i els de Carles Puigdemont s’han abstingut en totes dues. En la primera, una proposició de llei del PSOE sobre el bon ús de les zones d’estacionament reservades a persones amb discapacitat, l’abstenció de Junts no ha tingut cap mena d’incidència perquè s’ha aprovat amb 169 vots a favor, cap en contra i 177 abstencions.
En canvi, en la segona els vots de Junts han estat determinants. La proposició de llei del PP per reforma l’Estatut Orgànica del Ministeri Fiscal ha superat el tràmit de la presa de consideració al Congrés amb els vots a favor de PP, Vox i UPN, que sumen 171 escons, l’abstenció de Junts i Coalició Canària i el no de la resta de partits de la majoria d’investidura (168). Ara la proposició s’haurà de debatre en comissió abans de tornar al ple. L’objectiu és revertir part de la llei orgànica d’eficiència de la Justícia impulsada pel ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, mà dreta de Sánchez.