El trencament de relacions de Junts amb el PSOE ha provocat l’habitual cascada d’insults contra Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. “Fugat”, “decadent”, “colpista” o “covard” són alguns dels comentaris que la premsa madrilenya ha dedicat al líder de Junts, mentre que el president espanyol és un “usurpador” que té les hores comptades a la Moncloa. Els més amables han estat els de El País, que li han comprat el relat a Sánchez i recorden a Junts que el govern espanyol ha complert amb la seva part dels acords i que no tot depèn d’ells. En canvi, l’editorial de El Mundo reclama al president espanyol que mogui fitxa: “La compareixença del fugat de Junts, esgotat i decadent, materialitza inapel·lablement una realitat: Sánchez ja no té legitimitat. En qualsevol país europeu implica o bé una qüestió de confiança o bé eleccions”.
Però quan es tracta d’insults, Carlos Herrera i Federico Jiménez Losantos són els reis indiscutibles de la mala educació. El conductor del matinal de la COPE ha titllat Puigdemont de “xantatgista professional, educat en la cultura del victimisme tan pròpia del supremacisme català” i ha aprofitat per carregar contra el moviment independentista en general. “Psicològicament, deu tenir alguna explicació: sentir-se superior i inferior al mateix temps”, ha etzibat. Herrera considera que l’independentisme és un moviment “addicte al simbolisme”, però al mateix temps “terriblement pragmàtic”, cosa que, a parer seu, és un contrasentit. “El duro amb la revolució són incompatibles”.
🎙 Carlos Herrera: "Lo inverosímil no es Puigdemont. Aquí lo inverosímil es que Pedro Sánchez se preste a iniciar, se prestara en su día, a iniciar una legislatura atado a semejante personaje"— COPE (@COPE) October 28, 2025
➡ El director de @HerreraenCOPE analiza la ruptura entre Sánchez y Puigdemont pic.twitter.com/4RL03bMxRS
Jiménez Losantos ha furgat en el llarg historial d’amenaces de ruptura de Junts al PSOE i ha aprofitat per ficar Aliança Catalana a l’equació. “Han trencat o no? Sí, no, jo què sé, però que ho digui Sílvia Orriols. Retirat, cocomocho”, ha etzibat. “Era ridícul, penós, colpista, trampós, sinistre, covard… Covard, però a un nivell delirant”. El polèmic presentador s’ha esplaiat contra Puigdemont, però no ha fet curt a l’hora de parlar de Sánchez. “Des d’avui, Sánchez és un usurpador. No té majoria parlamentària per fer pressupostos. Té una majoria en contra, com va anunciar ahir el fregona. Usurpa, no dic un tron, una poltrona que no pot ocupar. No tens majoria, colpista, usurpador, lladre…”
Federico Jiménez Losantos critica la incapacidad de PP y Vox para ponerse de acuerdo. No hay salida, ahora o lo siguiente será el golpe del usurpador: Pedro Sánchez.— esRadio (@esRadio) October 28, 2025
🗣️En @eslamananadeFJL pic.twitter.com/MTm2zmhFrT