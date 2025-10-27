El president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimecres des de Perpinyà (Catalunya Nord) que trenca amb el PSOE i amb Pedro Sánchez, que ja no podrà comptar amb el suport dels set diputats juntaires a Madrid ni amb la majoria parlamentària que va fer possible la seva investidura després de l’acord de Brussel·les. Sense demanar eleccions anticipades ni obrir-se a una moció de cesura ni per convocar eleccions, Puigdemont ha afirmat que ells, “a diferència d’altres” –en al·lusió a ERC–, no estan disposats a “ajudar un govern que no ajudi Catalunya”. “Ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi Catalunya”, ha afirmat en referència a la possibilitat d’un hipotètic suport a un eventual govern d’Alberto Núñez Feijóo. Tot i això, el que sí que ha deixat clar és que ara Sánchez i els socialistes espanyols hauran de reflexionar i explicar a la ciutadania de “quina manera pensen governar”. “No tindrà capacitat per governar. Podrà tenir poder, però no podrà exercir el govern“, ha sentenciat.
El trencament d’avui suposa, segons han detallat fonts oficials del partit, que Junts dona per trencada la taula de negociació de Suïssa que es reunia de forma mensual i que, a més, no mantindran cap negociació amb el PSOE per cap iniciativa parlamentària, de manera que els socialistes només sabran el sentit del seu vot quan es produeixi la votació. Un cop s’ha donat per trencada la taula de negociació de Suïssa, els juntaires només donaran suport a mesures que estiguin incloses en el programa electoral de Junts o que defensin directament els interessos de Catalunya. De fet, el mateix Puigdemont ha deixat clar que “si a partir de dijous la militància de Junts ratifica l’acord pres, el govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura”. “No tindrà pressupostos. No tindrà capacitat per a governar”, ha reblat. I ha remarcat que “quan Junts va haver d’escollir entre PP i PSOE, va escollir PSOE. Quan el PSOE va haver d’escollir entre Junts i PP, va escollir PP [en referència a l’operació per fer alcalde de Barcelona Jaume Collboni, en detriment de Xavier Trias, que havia guanyat les municipals]. I quan el PSC ha de triar entre propostes de Junts, escull el tripartit amb PP i Vox per bloquejar les nostres propostes”, ha lamentat.
Discurs molt dur amb Illa
De fet, Carles Puigdemont ha estat contundent a l’hora de referir-se als socialistes catalans i, concretament, al president de la Generalitat, Salvador Illa: “Sembla que hi havia un interès que l’acord de Brussel·les no espatllés l’anestèsia”. Així, ha assenyalat que des de la seva arribada “hem anat enrere”, i ha apuntat “l’espanyolització de Catalunya, la descatalanització de les institucions, el retrocés de drets lingüístics i la passivitat absoluta davant del desastre de Rodalies”.
D’altra banda, Puigdemont ha deixat clar que ells han complert amb el que tenien al seu abast perquè Junts l’únic que té a Madrid són set diputats, i ha dit que el PSOE és el “responsable màxim” que no s’estiguin “executant” els acords assolits fa dos anys. El líder juntaire ha criticat que als socialistes espanyols només els mou “el tacticisme del poder”, i també en aquest moment ha recordat la jugada per arrabassar l’alcaldia a Trias. ”lEl PSOE ha actuat ignorant la seva debilitat parlamentària i no ha fet cas dels avisos i senyals que els hem anat enviant aquests vint-i-dos mesos de treball, durant les 19 trobades que hem celebrat a Suïssa”, ha criticat el cap de files de Junts.
Un acord que es trenca vuit anys després de la DUI
Puigdemont ha recordat en la seva compareixença que el trencament de les relacions amb el PSOE coincideix amb el vuitè aniversari de la declaració d’independència del 27 d’octubre al Parlament després del referèndum del Primer d’Octubre. Així, ha recordat que tant la declaració com l’1-O continuen sent “vàlids, vigents i legítims”. Després d’opinar que problemes dels catalans s’han de buscar en la “dependència” d’Espanya i no en el procés independentista, ha apuntat que dos anys enrere, el 23-J del 2923, els resultats electorals al Congrés van fer possible que s’obrís la possibilitat de la via de la negociació per parlar del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, el resultat de la qual va ser l’acord de Brussel·les. “Hem fet tot el que tocava perquè aquell acord es complís, però amb nosaltres sol no hi havia prou”, ha lamentat.
Calma tensa al PSOE, que vol anar “votació a votació”
El trencament anunciat per Puigdemont, però, no ha fet variar, de moment, el discurs del govern espanyol, que insisteix que afronta la situació amb “tranquil·litat”. A hores d’ara, el missatge que envia la Moncloa és que vol continuar governant i que treballarà per assolir acords “votació a votació”, i la ministra de Ciència, Diana Morant, ha defensat que, malgrat no comptar ja amb la majoria de la investidura, l’executiu presentarà els pressupostos generals de l’Estat (PGE), perquè continun ”governant amb la màxima ambició”. Tot i la crida a la calma que envien a hores d’ara des de la Moncloa, Morant ha advertit Junts que s’haurà de posicionar a la cambra baixa i haurà de triar “entre aquesta Espanya que progressa o una Espanya d’involució, perquè no hi ha alternativa”.
Així mateix, des de l’executiu espanyol es remeten al discurs que ha mantingut avui la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha volgut restar transcendència a la decisió de Junts i ha insistit en la mà estesa per al diàleg. Montero s’ha mostrat convençuda que l’executiu i Junts encara coincidiran en qüestions que generen “avenços” per a la ciutadania. “Aquesta relació amb Junts té sempre alts i baixos, moments millors i moments pitjor, però entre tots podrem superar aquesta situació”, ha apuntat abans que Puigdemont oficialitzés que dona per trencada la majoria que va fer possible que Sánchez tornés a ser president del govern espanyol fa dos anys.