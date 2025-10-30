La polèmica reforma de l’estatut marc de les condicions laborals del sistema sanitari continua aixecant polseguera entre els treballadors del col·lectiu. La ministra de Sanitat, Mónica García, fa gairebé tres anys que treballa per tirar endavant un nou estatut sanitari, però des de llavors ha topat frontalment amb les reclamacions de les principals organitzacions sindicals del sector. Malgrat els “avenços” significatius en les negociacions, encara hi ha diferents aspectes del darrer esborrany presentat pel govern espanyol, en mans de Pedro Sánchez, que continuen sense convèncer els sindicats. El principal punt de conflicte entre les organitzacions que formen part de la taula de negociació -és a dir, SATSE, CCOO, UGT, CSIF i CIG Saúde– és la jornada de 35 hores setmanals: la reclamen els sindicats però que de moment no ho accepten des de la Moncloa. Una reducció de jornada que, per als sindicalistes, també ha d’anar lligada a una millora de les condicions laborals de les jornades de guàrdia. Dos aspectes que posen contra les cordes el govern espanyol, que vol deixar tancat el nou estatut abans que acabi la legislatura.
El nou estatut marc tampoc contempla grans canvis en el sistema de classificació professional dels treballadors del sector, una problemàtica que afecta tant les infermeres com als tècnics superiors sanitaris. És precisament sobre aquest aspecte en què s’obre un nou camp de batalla. Des d’aquest dijous i durant quatre dies, els tècnics superiors sanitaris d’arreu de l’estat espanyol estan de vaga per pressionar l’executiu de Pedro Sánchez, ja que denuncien que, tant el Ministeri de Sanitat com el d’Hisenda, en mans de la ministra María Jesús Montero, i el d’Educació, encapçalat per Pilar Alegría, “incompleixen” les reclamacions “històriques” dels treballadors d’aquest col·lectiu: “Es comprovarà que sense tècnics la sanitat no funciona, perquè els tècnics superiors sanitaris podem ser menys en volum, en nombre de treballadors dins dels hospitals, però som una part fonamental i imprescindible”, augurava les hores prèvies a la primera jornada de protestes el president de l’associació espanyola de tècnics de laboratori (AETEL), Juan Carlos Rodríguez.
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, en mans de la consellera Olga Pané, aquesta mateixa tarda, el seguiment de la vaga de tècnics superiors sanitaris que formen part del sistema sanitari català ha estat del 6,9%. A hores d’ara, el govern espanyol encara no ha ofert dades en relació amb el seguiment al conjunt de l’estat.
L’eterna reclassificació professional
Amb les quatre jornades de vaga, previstes per aquest dijous i divendres i dilluns i dimarts de la setmana vinent, els tècnics superiors sanitaris busquen aconseguir que la Moncloa inclogui la seva reclassificació professional dins el nou estatut marc. En concret, demanen una retribució d’acord amb el grup B que estableix per a ells l’estatut bàsic del treballador públic des de 2007, l’homologació de la titulació oficial amb l’entorn europeu i la creació de diplomes d’acreditació avançada: “No estem demanant que s’inventi res per a nosaltres, que és el més trist de tota la nostra situació. Estem demanant que s’apliqui la normativa laboral sanitària en l’ocupació dels llocs de treball. Avui dia continuem patint una intrusió de funcions que avergonyiria qualsevol ciutadà o homòleg europeu”, assenyala el secretari general del sindicat estatal de tècnics superiors sanitaris (SIETeSS), Francisco Javier Montero.
De fet, l’única de les seves demandes històriques que ja ha estat solucionada és el seu reconeixement com a nivell 5 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Aprenentatge Permanent (MECU) en l’esborrany de l’estatut marc. De moment, els tècnics sanitaris només han convocat quatre jornades de protesta, però no descarten convertir-les en una vaga indefinida si no s’escolten les seves reclamacions. Els tècnics superiors sanitaris ja havien previst una vaga indefinida el passat mes de juny, però van acabar desconvocant-la després d’una reunió amb el Ministeri de Sanitat, en què la responsable de la cartera es va comprometre, segons detallen des del sindicat, a incloure la reclassificació professional que reclamen dins el nou estatut marc. De moment, però, aquest compromís encara no s’ha complert, i els tècnics sanitaris han tornat a sortir als carrers.
El govern espanyol assegura que treballa perquè els tècnics vegin “millores”
Mentre els tècnics sanitaris endureixen el to i amenacen amb més jornades de vaga, des del Ministeri de Sanitat asseguren que estan treballant “des de tots els àmbits” perquè aquest col·lectiu noti “millores” en relació amb les qüestions que reclamen “des de fa molt de temps”: “Estem treballant amb ells, estem parlant amb ells”, va assegurar la responsable de la cartera dos dies abans de la primera protesta d’aquest col·lectiu. A parer seu, la majoria de les reclamacions que han posat sobre la taula els tècnics sanitaris ja s’han resolt, i les que encara no, ho faran pròximament. “Jo crec que hi ha moltes de les coses que reclamen els tècnics sanitaris a les quals els hem donat sortida o a les quals els volem donar sortida”, va apuntar Mónica García. Ara bé, la mateixa ministra també va puntualitzar que hi ha unes altres “que no depenen” del Ministeri de Sanitat, sinó d’altres carteres, en referència a les demandes relacionades amb la formació, que penja directament del Ministeri d’Educació.