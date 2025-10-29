El Govern ha posat en marxa aquest cap de setmana a Girona la campanya “El Pla del Govern al territori”, que té per objectiu “apropar l’acció de l’executiu a la ciutadania”. La iniciativa, però, ha aixecat suspicàcies a Junts per Catalunya, que ha registrat una pregunta per escrit al Parlament de Catalunya perquè consideren que l’executiu de Salvador Illa fa servir “una tècnica més pròpia dels partits polítics i de les campanyes electorals que de les institucions”, ja que durant els pròxims mesos un vehicle info truck recorrerà les capitals de comarca per explicar el pla de Govern.
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat al Govern que aclareixi, entre altres coses, si aquesta és “una campanya informativa o d’una campanya de propaganda” i expliqui els motius que l’han dut a fer impulsar una iniciativa que és més pròpia d’un partit polític. Amb tot, el grup independentista demana conèixer l’objectiu de la campanya, les parades que té previst fer i quin calendari tenen i el cost detallat d’aquesta. Així mateix, volen saber els “contractes externs” que s’han adjudicat per dur a terme aquesta campanya i que l’executiu n’informi al detall: empresa adjudicatària, descripció del servei, import, durada, tipus d’adjudicació, òrgan adjudicador, data d’adjudicació.
D’altra banda, la formació vol informació sobre si el personal que atén la ciutadania en aquestes parades és de la Generalitat o si és extern i si aquestes persones han rebut formació, i també volen saber “quins materials de suport i de marxandatge s’han editat o produït” i si la campanya preveu “altres accions” a part de l’info truck. Finalment, demana que el Govern aclareixi quines prioritats dels opuscles editats comarca per comarca “són ja una realitat i quantes són promeses de futur”, i demanen el detall per “el grau de compliment” de les prioritats fixades en els opuscles de cada comarca.
La campanya ha arrencat a Girona i ja té dues parades més programades
La campanya que ha despertat suspicàcies a Junts va donar el tret de sortida el cap de setmana passat a Girona, amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va subratllar que la campanya és “un exercici de transparència i compromís per donar comptes de l’acció de govern: compartir les línies estratègiques, explicar les actuacions que estem duent a terme i també quines són les prioritats de l’executiu”. Les pròximes parades de la campanya a les comarques gironines seran el 22 de novembre a Olot, en el marc de la Fira Orígens, i el 13 de desembre a Banyoles, en el marc de la Fira de Nadal. També està previst que aquest 1 de novembre passi per Gandesa (Terra Alta), el 7 de novembre per Vilanova i la Geltrú (Garraf) i el 8 de novembre per Balaguer (Noguera).
L’opuscle que reparteix el Govern inclou unes paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, on subratlla que el país viu “un moment històric de canvis profunds” I manifesta que “cal preparar Catalunya avui perquè demà continuï avançant al servei de la millora de la vida dels més de vuit milions de catalans i catalanes”. “La millor manera d’aconseguir-ho és sumar esforços i recursos del conjunt d’administracions i de la societat”, defensa, i treu pit d’eines de planificació com el Catalunya Lidera, “amb 18.500 milions d’euros i 200 accions en els pròxims cinc anys”.