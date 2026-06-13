La campanya El pla de Govern al territori, amb una furgoneta itinerant batejada com a “infotruck“, va ser posat en marxa per l’executiu de Salvador Illa a finals d’octubre i va costar més de 350.000 euros en menys de tres mesos, fins al desembre, que és l’única dada disponible i tot just s’acaba de conèixer. La xifra l’ha donat a conèixer el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una resposta per escrit a la qual ha tingut accés El Món. Dalmau contestava a una pregunta de Junts per Catalunya, que havia demanat fins a tres vegades empara a la Mesa del Parlament perquè l’executiu evitava detallar la xifra en les tres respostes anteriors. Els de Carles Puigdemont consideren que l’executiu fa servir “una tècnica més pròpia dels partits polítics i de les campanyes electorals que de les institucions”.
En la quarta resposta sobre aquesta qüestió, Dalmau es limita a detallar el cost de la iniciativa fins al desembre del 2025. Així, el conseller concreta que s’han destinat 161.078,70 euros a fer difusió de la campanya als mitjans de comunicació, 118.792,81 euros als esdeveniments de l'”infotruck” pel territori i 72.872,65 euros més a opuscles i marxandatge. En total, l’executiu va gastar 352.744,14 euros en aquesta campanya fins al desembre.
En les altres tres respostes que havia donat fins ara, Dalmau sempre havia instat el principal partit de l’oposició a consultar les dades a través de la Plataforma dels Serveis de Contractació Pública. El Govern deia el que ha costat la campanya –ni que fos només l’any 2025–, ja que Dalmau es limitava a explicar que l’objectiu és “fer tangible l’acció del Govern arreu del país de forma transparent i amb vocació de servei, a més de reforçar el vincle entre institucions i el territori”. Així mateix, defensava que aquesta campanya permet connectar “la realitat institucional amb la local, posant en valor els projectes clau de cada territori, escoltant les seves prioritats i donant protagonisme a l’àmbit local i a la ciutadania per reforçar la confiança i la rendició de comptes”.
“No és una acció electoral ni de propaganda”, segons Dalmau
Amb tot, el conseller de la Presidència va negar que la iniciativa fos “una acció electoral ni de propaganda” perquè, segons va defensar, és una acció informativa al ciutadà amb un “format personalitzat per comarca, a través d’opuscles i bosses”. “És una acció especial per a la difusió de les accions i actuacions concretes que es duen a terme a les diferents comarques de Catalunya i que s’emmarca en les actuacions d’informació del Govern”, va sentenciar.
La furgoneta itinerant ha visitat 20 municipis des de la seva posada en marxa
La ruta es va posar en marxa oficialment a finals d’octubre de 2025. La primera parada va ser a Girona el 25 d’octubre, en el marc de les fires de Sant Narcís, i amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que és de la ciutat, com a protagonista. L’endemà l’infotruck es va traslladar al Pont de Suert amb la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, al capdavant. L’1 de novembre la campanya es va traslladar a Gandesa (Terra Alta) i l’amfitrió va ser el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Una setmana després, el 7 de novembre, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, va visitar Vilanova i la Geltrú (Garraf) amb la furgoneta itinerant.
La següent parada va ser el 8 de novembre a Balaguer (la Noguera) amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. La campanya es va reprendre el 29 de novembre a Manresa (Bages), coincidint amb la Fira de Sant Andreu, i amb la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, d’amfitriona. Amposta (Montsià), el 7 de desembre, i Banyoles (Pla de l’Estany), el 13 de desembre amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, van ser les dues últimes dues parades de l’any 2025. En total, l’infotruck va fer 8 parades durant l’any 2025. En el que portem de l’any 2026, la furgoneta itinerant ha fet una dotzena d’actes per diferents punts del territori com Olot (la Garrotxa), Sabadell i Terrassa (Vallès Occidental), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Tortosa (Baix Ebre) i Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), entre altres.