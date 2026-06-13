La campaña El plan del Govern en el territorio, con una furgoneta itinerante bautizada como «infotruck«, fue puesta en marcha por el ejecutivo de Salvador Illa a finales de octubre y costó más de 350.000 euros en menos de tres meses, hasta diciembre, que es el único dato disponible y que recién se acaba de conocer. La cifra la ha dado a conocer el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso El Món. Dalmau respondía a una pregunta de Junts per Catalunya, que había solicitado hasta tres veces amparo a la Mesa del Parlament porque el ejecutivo evitaba detallar la cifra en las tres respuestas anteriores. Los de Carles Puigdemont consideran que el ejecutivo utiliza “una técnica más propia de los partidos políticos y de las campañas electorales que de las instituciones”.

En la cuarta respuesta sobre esta cuestión, Dalmau se limita a detallar el costo de la iniciativa hasta diciembre de 2025. Así, el consejero concreta que se han destinado 161.078,70 euros a la difusión de la campaña en los medios de comunicación, 118.792,81 euros a los eventos del «infotruck» por el territorio y 72.872,65 euros más a folletos y merchandising. En total, el ejecutivo gastó 352.744,14 euros en esta campaña hasta diciembre.

En las otras tres respuestas que había dado hasta ahora, Dalmau siempre había instado al principal partido de la oposición a consultar los datos a través de la Plataforma de los Servicios de Contratación Pública. El Govern decía lo que ha costado la campaña –aunque fuera solo el año 2025–, ya que Dalmau se limitaba a explicar que el objetivo es «hacer tangible la acción del Govern en todo el país de forma transparente y con vocación de servicio, además de reforzar el vínculo entre instituciones y el territorio». Asimismo, defendía que esta campaña permite conectar «la realidad institucional con la local, poniendo en valor los proyectos clave de cada territorio, escuchando sus prioridades y dando protagonismo al ámbito local y a la ciudadanía para reforzar la confianza y la rendición de cuentas».

Girona fue la primera parada de la campaña el ‘Pla del Govern al territori» / Govern

«No es una acción electoral ni de propaganda», según Dalmau

Con todo, el consejero de la Presidencia negó que la iniciativa fuera «una acción electoral ni de propaganda» porque, según defendió, es una acción informativa al ciudadano con un «formato personalizado por comarca, a través de folletos y bolsas». «Es una acción especial para la difusión de las acciones y actuaciones concretas que se llevan a cabo en las diferentes comarcas de Cataluña y que se enmarca en las actuaciones de información del Govern», sentenció.

La furgoneta itinerante ha visitado 20 municipios desde su puesta en marcha

La ruta se puso en marcha oficialmente a finales de octubre de 2025. La primera parada fue en Girona el 25 de octubre, en el marco de las ferias de Sant Narcís, y con la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que es de la ciudad, como protagonista. Al día siguiente el infotruck se trasladó al Pont de Suert con la delegada territorial del Govern en el Alt Pirineu y Aran, Sílvia Romero Galera, al frente. El 1 de noviembre la campaña se trasladó a Gandesa (Terra Alta) y el anfitrión fue el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. Una semana después, el 7 de noviembre, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, visitó Vilanova i la Geltrú (Garraf) con la furgoneta itinerante.

La siguiente parada fue el 8 de noviembre en Balaguer (la Noguera) con el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. La campaña se retomó el 29 de noviembre en Manresa (Bages), coincidiendo con la Feria de Sant Andreu, y con la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, de anfitriona. Amposta (Montsià), el 7 de diciembre, y Banyoles (Pla de l’Estany), el 13 de diciembre con la consejera de Interior, Núria Parlon, fueron las dos últimas paradas del año 2025. En total, el infotruck hizo 8 paradas durante el año 2025. En lo que llevamos del año 2026, la furgoneta itinerante ha realizado una docena de actos por diferentes puntos del territorio como Olot (la Garrotxa), Sabadell y Terrassa (Vallès Occidental), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Tortosa (Baix Ebre) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), entre otros.