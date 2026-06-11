La campaña de publicidad institucional impulsada por la Generalitat bajo el lema 8 millones de razones para conseguir un nuevo modelo de financiación ha tenido un coste total de 179.419,53 euros, con IVA incluido. Así lo ha detallado el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que añade que el encargo de la conceptualización, creatividad, diseño, realización y producción de esta acción publicitaria recayó en la agencia Evil Love. En una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria formulada por el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento, Salvador Vergés, Dalmau detalla que la campaña tuvo una primera fase que se inició el pasado 27 de febrero y terminó el 7 de abril, aunque se han realizado difusiones «posteriores y puntuales», como la que se hizo el 14 de mayo.

Asimismo, el consejero explica que la campaña quería informar a la ciudadanía sobre «cuestiones relativas a la financiación y a los recursos disponibles para la acción pública» y deja claro que la iniciativa «se enmarca en las funciones propias de la comunicación institucional, dado que se trata de una materia de interés general para el conjunto de la ciudadanía». Tras las sospechas que levantó la campaña –que el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) avaló sin unanimidad–, el Gobierno defiende la legalidad y «neutralidad» de la iniciativa. Dalmau explica en este sentido que la campaña cumple de manera estricta el artículo 109 de la Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña, ya que tiene como único objetivo «informar a la ciudadanía, con neutralidad, sin destacar la gestión o los objetivos alcanzados por los poderes públicos y sin elementos identificativos de partidos políticos ni elementos de propaganda electoral».

8 milions de raons per aconseguir un nou model de finançament.



➕4.686 milions d’euros més per finançar millor els serveis públics, reforçar les inversions i fer avançar el país.



Una oportunitat per a Catalunya que no podem deixar perdre.https://t.co/mSazmfsLYC pic.twitter.com/e4reVdv45b — Govern de Catalunya (@govern) March 13, 2026

El titular de la cartera de la Presidencia, además, subraya que el protagonismo del relato de la campaña es para las «necesidades sociales, representadas simbólicamente como ‘razones’, y no en la acción o gestión de los responsables políticos». Asimismo, Dalmau justifica la campaña institucional insistiendo en que esta «no difunde partidos políticos ni siglas partidistas, no aparecen cargos públicos ni responsables políticos, no hay apelaciones al voto ni a opciones electorales, no se construye ningún relato de confrontación política ni se hace eco de ningún resultado de la acción de gobierno».

La explicación de Dalmau sobre los «4.686 millones de euros»

Finalmente, Albert Dalmau justifica que en la campaña se hable de «4.686 millones de euros» cuando aún no hay ninguna propuesta de modelo de financiación con cifras sobre la mesa. En este sentido, alega que la cantidad quiere expresar «trayectoria u objetivo», y por eso utiliza la frase final «para llegar a donde queremos llegar». Con esta fórmula, el Gobierno afirma que el mensaje de la campaña se sitúa «en un marco prospectivo de política pública, y no en la comunicación de un resultado completamente ejecutado».