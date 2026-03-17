El abogado Quim Gonter ha presentado una queja al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) para solicitar la retirada de la campaña institucional del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación, porque la considera contraria a la ley y porque puede engañar a la ciudadanía. Esta es la segunda queja que recibe el organismo presidido por Xevi Xirgo, ya que Junts per Catalunya ya trasladó hace dos semanas que considera esta campaña «propaganda política» y que es contraria a la ley, y solicitó al organismo que la evaluara para ordenar su retirada. Gunter expone en su queja que ha tenido conocimiento del anuncio institucional que se difunde por internet, radio y televisión, y argumenta que el contenido transmite «un mensaje de carácter valorativo y persuasivo sobre una propuesta política de financiación, presentándola ante la ciudadanía como un logro positivo ya obtenido».

En este sentido, el jurista advierte que el anuncio puede inducir a la ciudadanía a percibir la financiación como un hecho «consolidado» a pesar de que todavía depende de aprobaciones futuras como un debate multilateral, aprobación por el Consejo de Ministros, tramitación en el Congreso de los Diputados y eventual intervención del Senado. El abogado también subraya que el vídeo es contrario al artículo 109.2 de la ley de la comunicación audiovisual de Cataluña, que establece que la publicidad institucional emitida por radio y televisión «solo puede tener por objeto la información sobre los servicios públicos» y, por el contrario, «no puede promover ni desarrollar campañas que tengan como finalidad destacar la gestión o los objetivos alcanzados por los poderes públicos», ni tampoco puede «inducir a confusión, directa o indirectamente, con elementos propios de la propaganda política».

Asimismo, constata que la ley que regula la publicidad institucional, ya que «exige una utilización no partidista de la publicidad institucional y su clara separación respecto de la propaganda política». Por todo ello, Gunter considera que hay «indicios suficientes» para concluir que la campaña «puede exceder los límites de la publicidad institucional legítima y constituir una forma de propaganda gubernamental sufragada con recursos públicos». Por ello, solicita al CAC que verifique si la campaña incumple la normativa vigente y que, si procede, adopte las medidas oportunas para requerir al Gobierno «la cesación, retirada o rectificación de la campaña en los servicios de radio y televisión donde se esté emitiendo».

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Junts también denuncia que el anuncio infringe la ley

Junts per Catalunya envió una carta a Xirgo donde exponía que el anuncio institucional del Gobierno vulnera la ley de la comunicación audiovisual de Cataluña. De hecho, Gunter utiliza los mismos argumentos que los expuestos por la formación de Carles Puigdemont, que también dejó claro que el vídeo «intenta vender las virtudes de un acuerdo político con el Gobierno español sobre el futuro modelo de financiación». En este sentido, remarcó que se trata de “un futurible“ porque aún “no es una realidad y ni siquiera su consecución depende del Gobierno». «Es una campaña de propaganda política con mensajes vacíos”, sentenció en el documento remitido al CAC para solicitar que se evalúe la campaña y, en caso de ser contraria a la ley, adopte las “medidas oportunas”.