L’advocat Quim Gonter ha presentat una queixa al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per sol·licitar la retirada de la campanya institucional del Govern sobre el nou model de finançament, perquè la considera contrària a la llei i perquè pot enganyar a la ciutadania. Aquesta és la segona queixa que rep l’organisme presidit per Xevi Xirgo, ja que Junts per Catalunya ja va traslladar fa dues setmanes que considera aquesta campanya “propaganda política” i que és contrària a la llei, i va sol·licitar a l’organisme que l’avalués per ordenar-ne retirada. Gunter exposa en la seva queixa que ha tingut coneixement de l’anunci institucional que es difon per internet, ràdio i televisió, i argumenta que el contingut transmet “un missatge de caràcter valoratiu i persuasiu sobre una proposta política de finançament, presentant-la davant la ciutadania com una fita positiva ja obtinguda”.
En aquest sentit, el jurista adverteix que l’anunci pot induir a la ciutadania a percebre el finançament com un fet “consolidat” malgrat que encara depèn d’aprovacions futures com un debat multilateral, aprovació pel Consell de Ministres, tramitació al Congrés dels Diputats i eventual intervenció del Senat. L’advocat també subratlla que el vídeo és contrari a l’article 109.2 de la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, que estableix que la publicitat institucional emesa per ràdio i televisió “només pot tenir per objecte la informació sobre els serveis públics” i, per contra, “no pot promoure ni desenvolupar campanyes que tinguin com a finalitat destacar la gestió o els objectius aconseguits pels poders públics”, ni tampoc pot “induir a confusió, directa o indirecta, amb elements propis de la propaganda política”.
Així mateix, constata que la llei que regula la publicitat institucional, ja que “exigeix una utilització no partidista de la publicitat institucional i la seva clara separació respecte de la propaganda política”. Per tot això, Gunter considera que hi ha “indicis suficients” per concloure que la campanya “pot excedir els límits de la publicitat institucional legítima i constituir una forma de propaganda governamental sufragada amb recursos públics”. Per això, sol·licita al CAC que verifiqui si la campanya incompleix la normativa vigent i que, si escau, adopti les mesures oportunes per requerir al Govern “la cessació, retirada o rectificació de la campanya en els serveis de ràdio i televisió on s’estigui emetent”.
8 milions de raons per aconseguir un nou model de finançament.— Govern de Catalunya (@govern) March 13, 2026
➕4.686 milions d’euros més per finançar millor els serveis públics, reforçar les inversions i fer avançar el país.
Una oportunitat per a Catalunya que no podem deixar perdre.https://t.co/mSazmfsLYC pic.twitter.com/e4reVdv45b
Junts també denuncia que l’anunci infringeix la llei
Junts per Catalunya va enviar una carta a Xirgo on exposava que l’anunci institucional del Govern vulnera la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya. De fet, Gunter fa servir els mateixos arguments que els exposats per la formació de Carles Puigdemont, que també va deixar clar que el vídeo “intenta vendre les virtuts d’un acord polític amb el Govern espanyol sobre el futur model de finançament”. En aquest sentit, va remarcar que es tracta d’“un futurible“ perquè encara “no és una realitat i ni tan sols la seva consecució depèn del Govern”. “És una campanya de propaganda política amb missatges buits”, va sentenciar en el document remès al CAC per sol·licitar que s’avaluï la campanya i, en cas de ser contrària a la llei, adopti les “mesures oportunes”.