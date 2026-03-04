Junts per Catalunya ha traslladat una queixa al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per la campanya institucional “8 milions de raons per disposar d’un nou model de finançament” que ha posat en marxa el Govern, i que s’emet, com a mínim, per Televisió de Catalunya, on s’afirma que es disposaran de 4.686 milions d’euros més per a Catalunya. En una carta signada per la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i el portaveu Salvador Vergés, a la qual ha tingut accés El Món, es trasllada al president del CAC, Xevi Xirgo, que aquesta campanya és contrària a la llei i, la qualifiquen de “propaganda política” i demanen a l’organisme que prengui mesures si la campanya no s’adapta a la llei vigent.
Concretament, la formació de Carles Puigdemont fa referència a l’article 109.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. En aquest sentit, Junts recorda que la norma estableix que qualsevol campanya de publicitat institucional “només pot tenir com a objecte la informació sobre els serveis públics”. A més, la llei també deixa clar que “no pot promoure ni desenvolupar campanyes que tinguin com a finalitat destacar la gestió o els objectius assolits pels poders públics”.
La carta recull el que diu la veu en off de la campanya: “Raons. N’hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons, i més raons. Raons…, n’hi ha moltes i, de sobrar, no en sobra cap. Tenim vuit milions de raons per disposar d’un finançament propi i, ara, 4.686 milions d’euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya. El Govern de tothom”. Això, per al partit de Puigdemont és una “una campanya de propaganda política amb missatges buits”.
Una campanya institucional basada en un “futurible”
Junts argumenta que la publicitat del Govern “intenta vendre les virtuts d’un acord polític amb el Govern espanyol sobre el futur model de finançament”, i subratlla, a més, que es tracta d'”un futurible” perquè encara “no és una realitat i ni tan sols la seva consecució depèn del Govern de la Generalitat”. A banda de tot això, l’anunci “no aporta cap informació concreta sobre serveis públics per als ciutadans”. Per tot això, insten el CAC a avaluar si la campanya compleix la llei i, en cas, negatiu a adoptar les “mesures oportunes”.