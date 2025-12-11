El abogado Quim Gonter ha solicitado al Departamento de Presidencia de la Generalitat conocer el número total de personas que votaron en el referéndum del 1 de octubre de 2017, más allá de los 2.286.217 votos en papel contabilizados en los resultados que ofreció el gobierno de entonces en el mismo momento. Concretamente, la petición, a la que ha tenido acceso El Món, pide «conocer el número total de votantes registrados por el sistema del censo universal del Referéndum del 1 de octubre, después de descartar los votos duplicados». «Es de sentido común», defiende Gonter en conversación con este diario sobre su petición, porque ocho años después de la celebración del Primero de Octubre todavía no se conocen «los datos totales de participación registrados electrónicamente».

Para el abogado, esta situación es «una anomalía democrática bestial» y se pregunta «cómo se quería aplicar un resultado que no ha sido publicado oficialmente de forma completa». «Me parece bastante fuerte», subraya. Con todo, deja claro que lo que quiere saber es la participación total de la jornada y conocer, por ejemplo, si «se superó o no el 50% del censo», un dato que, según defiende, es «muy relevante desde el punto de vista de los estándares de una votación». En este sentido, deja claro que es «imposible» saber qué es lo que votó la gente que no se ha contabilizado en los datos ofrecidos por la Generalitat. «No podremos saber qué votaron aquellas papeletas que fueron confiscadas» por la Policía Nacional o la Guardia Civil durante la jornada de votación, donde el registro de participación se hacía en tiempo real mediante identificación con DNI y verificación informática, con detección y bloqueo de duplicados.

Gonter explica en la petición de solicitud de acceso a la información pública cómo funcionaba el sistema centralizado para registrar a los votantes y expone que, según testimonios coincidentes de voluntarios, técnicos y periodistas que tuvieron contacto con la información generada por este sistema, «el registro central del censo universal superó los tres millones de votantes registrados». «Esta cifra no se ha publicado nunca oficialmente, pero circuló en espacios vinculados a la gestión de datos del referéndum —incluida la central técnica provisional alojada en Mediapro— y también en ámbitos periodísticos y políticos, dado que fue publicada en diversos medios y en ruedas de prensa», añade.

Los ciudadanos defienden las urnas e intentan detener las agresiones de la policía española el 1-O

Ausencia de datos sobre votos registrados y no contabilizados

El abogado deja claro que los datos oficiales publicados después del referéndum se limitaron a informar sobre los 2,3 millones de papeletas contabilizadas en urna, pero «no aclararon ni cuantificaron los votos registrados por el censo universal que no pudieron ser contados porque las urnas habían sido confiscadas». Por otro lado, explica que se ha difundido el dato de 770.000 personas potencialmente afectadas por el cierre de colegios, pero deja claro que este es solo un dato «relacionado con censos físicos» y no de participación real registrada electrónicamente. «Esta cifra tampoco distingue las personas que finalmente votaron en otro colegio —hecho que fue habitual—, lo que impide utilizarla como dato fiable de participación no computada», concluye.

Así, deja claro que en ningún momento se ha publicado de forma oficial «ninguna versión agregada o anonimizada que permita conocer el número real de votantes totales, el número de votos duplicados descartados ni los votos registrados pero no computados en urna». «Esta ausencia de publicación no solo impide la verificación factual de un proceso político de gran relevancia, sino que, paradójicamente, puede vulnerar la protección de datos personales», advierte el abogado, y, además, puntualiza que las personas que facilitaron sus datos personales, tienen derecho a saber qué se ha hecho con ellos.

Fragmento de la solicitud de información al Departamento de la Presidencia / JMB

Toda la información que se solicita a la Generalitat

El abogado deja claro toda la información que solicita en su petición, que consta de cinco puntos. El primero de ellos es saber «el número total de votantes registrados por el sistema del censo universal del 1 de octubre, después de descartar los votos duplicados». También solicita información sobre la existencia de un registro agregado o anonimizado con estos datos. Y en caso afirmativo, pide copia o acceso. Además, quiere saber si todavía existe alguna base de datos, registro técnico, copia de servidor, informe que contenga la lista o recuento de DNI registrados como votantes, el registro de duplicados descartados o los votos registrados pero no contabilizados en urna.

Si la Generalitat no dispone de esta información, el abogado pide que se remita su petición a la autoridad o departamento competente, tal como establece la normativa vigente. Y, finalmente, y en el caso de que esta información haya sido destruida, bloqueada, custodiada judicialmente o no se pueda facilitar, solicita conocer la causa que lo ha motivado, la autoridad responsable y la fecha de la decisión. Con todo, Quim Gonter admite a este diario que no tiene muchas esperanzas de que la Generalitat le conteste, como ya le ocurrió con una petición similar enviada en el año 2020. «Lo que pasa es que si no lo tienen, también me gustaría que dijeran, por eso lo pido expresamente, por qué no lo tienen», concluye.