La campanya de publicitat institucional impulsada per la Generalitat sota el lema 8 milions de raons per aconseguir un nou model de finançament ha tingut un cost total de 179.419,53 euros, amb l’IVA inclòs. Així ho ha detallat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que afegeix que l’encàrrec de la conceptualització, creativitat, disseny, realització i producció d’aquesta acció publicitària va recaure en l’agència Evil Love. En una resposta per escrit a una pregunta parlamentària formulada pel portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Salvador Vergés, Dalmau detalla que la campanya va tenir una primera fase que es va iniciar el passat 27 de febrer i va acabar el 7 d’abril, tot i que s’han realitzat difusions “posteriors i puntuals”, com la que va es va fer el 14 de maig.
Així mateix, el conseller explica que la campanya volia informar la ciutadania sobre “qüestions relatives al finançament i als recursos disponibles per a l’acció pública” i deixa clar que la iniciativa “s’emmarca en les funcions pròpies de la comunicació institucional, atès que es tracta d’una matèria d’interès general per al conjunt de la ciutadania”. Després de les sospites que va aixecar la campanya –que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va avalar sense unanimitat–, el Govern defensa la legalitat i “neutralitat” de la iniciativa. Dalmau explica en aquest sentit que la campanya compleix de manera estricta l’article 109 de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, ja que té com a únic objectiu “informar la ciutadania, amb neutralitat, sense destacar la gestió o els objectius assolits pels poders públics i sense elements identificatius de partits polítics ni elements de propaganda electoral”.
8 milions de raons per aconseguir un nou model de finançament.— Govern de Catalunya (@govern) March 13, 2026
➕4.686 milions d’euros més per finançar millor els serveis públics, reforçar les inversions i fer avançar el país.
Una oportunitat per a Catalunya que no podem deixar perdre.https://t.co/mSazmfsLYC pic.twitter.com/e4reVdv45b
El titular de la cartera de la Presidència, a més, subratlla que el protagonisme del relat de la campanya és per a les “necessitats socials, representades simbòlicament com a ‘raons’, i no en l’acció o gestió dels responsables polítics”. Així mateix, Dalmau justifica la campanya institucional insistint que aquesta “no es difonen partits polítics ni sigles partidistes, no apareixen càrrecs públics ni responsables polítics, no hi ha apel·lacions al vot ni a opcions electorals, no es construeix cap relat de confrontació política ni es fa ressò de cap resultat de l’acció de govern”.
L’explicació de Dalmau sobre els “4.686 milions d’euros”
Finalment, Albert Dalmau justifica que en la campanya es parli de “4.686 milions d’euros” quan encara no hi ha cap prorposta de model de finançament amb xifres sobre la taula. En aquest sentit, al·lega que la quantitat vol expressar “trajectòria o objectiu”, i per això fa servir la frase final “per arribar on volem arribar”. Amb aquesta fórmula, el Govern afirma que el missatge de la campanya se situa “en un marc prospectiu de política pública, i no en la comunicació d’un resultat completament executat”.