El Govern no ha volgut ni entrar a valorar la decisió de Junts per Catalunya de trencar les relacions amb el PSOE gairebé dos anys després de l’acord de Brussel·les. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha deixat clar des de l’inici del torn de preguntes en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que no valorarà “decisions de cap partit”, però creu que el trencament no afectarà Catalunya i ha deixat clar que l’executiu continua centrat en “la gestió” i prioritats com l’habitatge o tenir nous pressupostos per a l’any 2026. Tot i això, i davant la insistència dels periodistes, Paneque ha assegurat que la “funció” del president de la Generalitat, Salvador Illa, “no és fer de mediador” entre Junts per Catalunya i el PSOE. “La funció del president de Catalunya és governar per als catalans i catalanes”, ha sentenciat.
La portaveu de l’executiu ha assenyalat que “seria una bona notícia que el conjunt de forces democràtiques, incloent-hi Junts, estiguin sempre disposades a dialogar en aspectes que puguin tenir impactes positius sobre Catalunya”. “Esperem que així sigui, i que posin per davant el benestar dels ciutadans”, ha afegit, i ha opinat que el govern de Pedro Sánchez és “bo per a Catalunya”. En aquest sentit, ha recordat la llei d’amnistia, les noves places de jutges o el traspàs d’actius de la Sareb. Amb tot, Sílvia Paneque creu que la decisió anunciada per Carles Puigdemont no tindrà efectes en la intenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’esgotar la legislatura malgrat que ha reconegut que “no és desitjable” no tenir pressupostos durant una legislatura sencera. “Confiem que la pugui esgotar perquè el seu govern és bo per a Catalunya”, ha dit, i ha afegit que “creiem que s’ha d’esgotar la legislatura, Sánchez ha dit que ho vol fer i esperem que així sigui”. Així mateix, ha insistit que “no preveiem que hi hagi cap impacte en el Govern i l’àmbit català”.
Illa no té previst mantenir cap contacte amb Puigdemont
D’altra banda, la consellera ha deixat clar que no hi ha cap reunió prevista, ni tampoc hi ha cap trucada, entre Illa i Carles Puigdemont, que es van trobar el passat 2 de setembre a la seu de la Generalitat a Brussel·les. L’endemà que Puigdemont carregués contra Illa perquè des de la seva arribada a la Generalitat ha contribuït a retrocedir en alguns aspectes “per l’espanyolització de Catalunya, la descatalanització de les institucions, en drets lingüístics i en la passivitat absoluta davant del desastre de Rodalies”, Paneque ha evitat polemitzar amb Puigdemont i Junts.
Malgrat que Junts critica sovint el PSC per ignorar el que passa a Madrid, no fer res per Catalunya i actuar a les ordres de Sánchez, Paneque s’ha limitat a dir que “el que esperem és que pugui tornar a Catalunya tan aviat com es pugui en aplicació de la llei d’amnistia”. “Ni el president de la Generalitat ni el Govern ni poden, ni deuen ni volen actuar com a mediadors, i s’han de centrar a avançar els reptes que tenim al davant: pressupostos, un nou finançament i polítiques d’habitatge”, ha insistit, i ha manifestat que el que els preocuparia és que hi hagués “un altre govern d’unes altres característiques que no ajudessin a desplegar una agenda de modernització a Catalunya”.