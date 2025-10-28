La Moncloa insisteix que esgotarà la legislatura el 2027

El govern espanyol no contempla unes eleccions anticipades. Des de la Moncloa insisteixen que la decisió de Junts de deixar de negociar les seves iniciatives no afecta la seva determinació d’esgotar la legislatura l’any 2027 i presentar al Congrés uns pressupostos generals de l’Estat (PGE), que a hores d’ara no tenen possibilitat de prosperar. Així ho han manifestat tant el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, com la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, que en declaracions als mitjans aquest dimarts han volgut restar transcendència al canvi d’escenari que imprimeix la formació independentista.
Els representants socialistes remarquen que l’executiu liderat per Pedro Sánchez treballarà “com sempre” des del 2018 dialogant amb totes les forces amb representació per poder aprovar lleis que són bones per al conjunt de l’Estat, “també per a Catalunya“. Bolaños assegura que aquest nou escenari l’executiu no canviarà d’estratègia i actuarà des del “diàleg, la negociació i l’esforç”, sempre amb la “mà estesa” fins al 2027. En la mateixa línia s’ha pronunciat Alegría. “Totes les relacions tenen els seus alts i baixos, però nosaltres seguirem amb la mateixa tònica de diàleg i mà estesa, perquè aquesta mà estesa i aquest diàleg han anat bé a Espanya i Catalunya”, ha subratllat.
Aquest mateix posicionament serveix per als pressupostos generals de l’Estat, ja que des de l’executiu apunten que en les pròximes setmanes el govern aprovarà els objectius de dèficit i la senda d’estabilitat i els portarà a un Consell de Política Fiscal i Financera. En aquest temps, “suaran la samarreta” per aconseguir suports als comptes, però afirmen que els actuals, que daten del 2023, ja són “uns bons pressupostos” perquè han permès que “Espanya sigui la locomotora de la Unió Europea”.
Una ruptura corregible “més aviat que tard”
Per la seva banda, des de Sumar confien que el govern de coalició continuarà estable i asseguren que Junts tornarà al bloc d’investidura “més aviat que tard”. En unes declaracions als mitjans, la portaveu adjunta del grup plurinacional i coportaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha atribuït l’anunci de ruptura a la “feblesa” dels de Carles Puigdemont davant l’auge d’Aliança Catalana i els ha retret uns “focs artificials” i una negativa a dialogar amb l’Executiu que “no beneficia a ningú”, tampoc a la mateixa formació catalana.
Vidal ha advertit que si el partit no corregeix la seva postura serà una mala notícia, atès que suposarà la “constatació” que cau davant l’auge de l’extrema dreta. “Crec que és important que deixin de prendre decisions en funció d’interessos personals i interessos de partit i que comencin a calcular millor. Entenem que puguin tenir una temptació relacionada amb el fet que és el PP qui té la clau i els telèfons de persones que clarament poden afavorir les seves causes personals”, ha dit.