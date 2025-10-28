La ruptura de relaciones de Junts con el PSOE ha provocado la habitual cascada de insultos contra Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. «Fugitivo», “decadente”, “golpista” o “cobarde” son algunos de los comentarios que la prensa madrileña ha dedicado al líder de Junts, mientras que el presidente español es un “usurpador” que tiene las horas contadas en la Moncloa. Los más amables han sido los de El País, que le han comprado el relato a Sánchez y recuerdan a Junts que el gobierno español ha cumplido con su parte de los acuerdos y que no todo depende de ellos. En cambio, el editorial de El Mundo reclama al presidente español que mueva ficha: “La comparecencia del fugitivo de Junts, agotado y decadente, materializa inapelablemente una realidad: Sánchez ya no tiene legitimidad. En cualquier país europeo implica o bien una cuestión de confianza o bien elecciones”.

Pero cuando se trata de insultos, Carlos Herrera y Federico Jiménez Losantos son los reyes indiscutibles de la mala educación. El conductor del matinal de la COPE ha tildado a Puigdemont de “chantajista profesional, educado en la cultura del victimismo tan propia del supremacismo catalán” y ha aprovechado para cargar contra el movimiento independentista en general. “Psicológicamente, debe tener alguna explicación: sentirse superior e inferior al mismo tiempo”, ha espetado. Herrera considera que el independentismo es un movimiento “adicto al simbolismo”, pero al mismo tiempo “terriblemente pragmático”, lo que, a su parecer, es un contrasentido. “El duro con la revolución son incompatibles”.

🎙 Carlos Herrera: "Lo inverosímil no es Puigdemont. Aquí lo inverosímil es que Pedro Sánchez se preste a iniciar, se prestara en su día, a iniciar una legislatura atado a semejante personaje"



➡ El director de @HerreraenCOPE analiza la ruptura entre Sánchez y Puigdemont pic.twitter.com/4RL03bMxRS — COPE (@COPE) October 28, 2025

Jiménez Losantos ha hurgado en el largo historial de amenazas de ruptura de Junts al PSOE y ha aprovechado para meter a Aliança Catalana en la ecuación. “¿Han roto o no? Sí, no, yo qué sé, pero que lo diga Sílvia Orriols. Retirado, cocomocho”, ha espetado. “Era ridículo, penoso, golpista, tramposo, siniestro, cobarde… Cobarde, pero a un nivel delirante”. El polémico presentador se ha explayado contra Puigdemont, pero no se ha quedado corto al hablar de Sánchez. “Desde hoy, Sánchez es un usurpador. No tiene mayoría parlamentaria para hacer presupuestos. Tiene una mayoría en contra, como anunció ayer el fregona. Usurpa, no digo un trono, una poltrona que no puede ocupar. No tienes mayoría, golpista, usurpador, ladrón…”