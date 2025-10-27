El Partit Popular celebra a mitges la decisió unànime de l’executiva de Junts anunciada aquest dilluns de trencar les relacions amb el PSOE, la qual haurà d’avalar aquesta setmana la militància del partit. En breus declaracions a la premsa de Madrid, la dirigent dels populars Cuca Gamarra assegura que la ruptura anunciada per Junts constata que Pedro Sánchez no té majoria per seguir endavant. “Aquesta legislatura era i és un gran error. Quan no tens suport parlamentari, no pots governar”, ha remarcat en declaracions als mitjans espanyols. Des del seu punt de vista, l’anunci que ha escenificat aquesta tarda el president a l’exili, Carles Puigdemont, confirma que el govern de Sánchez no està capacitat per presentar els pressupostos generals de l’Estat.
Tot i així, des del govern espanyol es mantenen en la mateixa línia i asseguren que, malgrat el moviment juntaire, tenen la intenció de portar els comptes a votació al Congrés dels Diputats, on ja no gaudeixen de la majoria que els va permetre tirar endavant la investidura. Malgrat les intencions de la formació socialista, el PP considera que Pedro Sánchez ha d’assumir que ja no pot governar a la Moncloa i ha de convocar noves eleccions. De fet, els populars han aprofitat per referir-se a l’avançament electoral anunciat aquest mateix dilluns per la presidenta d’Extremadura, María Guardiola, que s’ha vist empesa a prendre aquesta decisió perquè no ha pogut lligar els comptes amb els seus socis, Vox.
Es que estaba cantado:— Alejandro Fernández (@alejandroTGN) October 27, 2025
1. "Ruptura" sin romper.
2. "Consulta" a los afiliados.
Y que el hámster siga rodando…
Así llevan 10 años tomándole el pelo al personal. https://t.co/hbhaODscPw
Alejandro Fernández, escèptic
Per la seva banda, el líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, s’ha mostrat escèptic amb la decisió de la directiva de Junts, ja que considera que és una “ruptura sense trencament”. A través d’una publicació a les seves xarxes socials, Fernández acusa el líder juntaire de “prendre el pèl al personal” amb aquesta decisió, perquè recorda que encara l’ha d’avalar la militància: “I que el hàmster continuï rodant… Així porten deu anys”, ha asseverat en aquesta mateixa piulada.