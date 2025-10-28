El PP avança eleccions a Extremadura i envia un dard a Sánchez

La presidenta d’Extremadura, la popular María Guardiola, ha convocat eleccions anticipades per al pròxim 21 de desembre davant la impossibilitat de pactar uns nous pressupostos amb Vox. Tant el partit d’ultradreta com el PSOE havien presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos i es van negar a retirar-la per negociar, per la qual cosa el PP ha optat per avançar eleccions. Guardiola ha aprofitat la roda de premsa per enviar un dard al president espanyol, Pedro Sánchez.
“No permetrem un bloqueig perquè alguns no som aquí per aferrar-nos a la cadira, som aquí per transformar Extremadura, per impulsar el creixement d’aquesta regió. I si hi ha un moment en què els grups s’enroquen i no permeten que això passi, hauran de ser els ciutadans els qui parlin, que per a això la democràcia té eines, jo no tinc cap por d’escoltar els extremenys”, ha dit.
Gènova avala la decisió de Guardiola
La direcció del PP ha avalat la decisió de Guardiola i també ha atacat Sánchez, a qui acusa d’aferrar-se al poder malgrat la debilitat parlamentària que arrossega des del principi de la legislatura i que ara està tocada de mort després del trencament de Junts. “Ni Maria Guardiola és Pedro Sánchez ni el PP és el PSOE. No tenim por de les urnes perquè el futur de cap dirigent no ha d’estar per sobre dels ciutadans que representa”, expliquen fonts de Gènova. “Els ciutadans no poden ser ostatges de la feblesa dels seus governants”, remarquen.
“El governant que respecta el seu poble compleix la seva paraula i un principi bàsic: davant del bloqueig, eleccions. Tot el suport del PP a Maria Guardiola. Demostra responsabilitat i valentia posant els extremenys al davant, i estic segur que l’hi recompensaran”, ha escrit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge a X.
El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 27, 2025
Todo el respaldo de @ppopular a @MGuardiolaM. Demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero y estoy seguro de que se lo recompensarán.