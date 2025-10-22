La CUP ha demanat a la Junta de Portaveus que la Mesa del Parlament de Catalunya emprengui accions “contundents” contra VOX arran dels fets ocorreguts durant l’acte d’homenatge al president Lluís Companys, que s’ha celebrat aquest migdia al Parlament pel 85è aniversari de l’afusellament de l’expresident. Els anticapitalistes han reclamat expulsar “avui mateix” de la cambra catalana al portaveu del grup parlamentari de Vox, Joan Garriga, com a responsable dels “incidents provocats dins del Parlament”.
El grup d’extrema dreta ha col·locat aquests cartells amb la cara de Lluís Companys amb la paraula “assassí” a les finestres dels seus despatxos parlamentaris, que donen al pati de la biblioteca de la cambra. De fet, és almenys la segona vegada, perquè al juliol ja va passar el mateix.
Des d’alguns despatxos del @parlamentcat s’ofèn la memòria del president Companys amb total impunitat. És una vergonya. @espai_companys @catmemoria pic.twitter.com/tVsb03tRzc— Pere Martí Colom (@peremarticolom) July 23, 2025
En un comunicat, el grup parlamentari cupaire ha denunciat que el portaveu del grup parlamentari de Vox, Joan Garriga, “ha mantingut un to ofensiu” contra el president Companys, i per això demanen a la Mesa que “l’exclogui temporalment” de l’exercici de la funció parlamentària. El mateix cartell ha aparegut també damunt l’ofrena floral que s’ha fet a l’expresident.
En l’escrit que la CUP ha entrat a la Mesa del Parlament, es fa constar que “en l’acte d’homenatge al president Lluís Companys celebrat avui al Pati de la Biblioteca del Parlament, el grup parlamentari de VOX ha desplegat una pancarta des de la finestra de l’edifici titllant d’assassí al president Lluís Companys”. Arran d’aquests fets, el portaveu de la CUP, Dani Cornellà, i d’altres diputats han reclamat a la Junta de Portaveus que “emprengui accions contundents contra el grup parlamentari de VOX”. Davant d’aquest fet, el portaveu del grup de Vox, Joan Garriga, “ha mantingut un to ofensiu contra el qui fou president d’aquest Parlament i de la Generalitat de Catalunya”.
Quines sancions demana la CUP?
Per tot plegat, la CUP ha demanat a la Mesa que demani un dictamen a la Comissió de l’Estatut dels Diputats per valorar possibles infraccions del Codi de Conducta i s’apliqui el règim sancionador a tot el grup parlamentari de VOX i al seu portaveu en particular. Així mateix, han demanat al president del Parlament, Josep Rull, que apliqui l’article 241 i “de forma cautelar exclogui temporalment de l’exercici de la funció parlamentària al portaveu de l’esmentat grup parlamentari”. L’article en qüestió estableix els motius i el procés per suspendre temporalment un diputat de les seves funcions. Els motius de suspensió inclouen ser cridat a l’ordre per quarta vegada en una sessió, la reincidència després de sancions prèvies o causar alteracions dins del recinte parlamentari. La decisió i la durada de la suspensió requereixen l’aprovació per majoria de dos terços del Ple del Parlament, a partir d’una proposta del president i un informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, que ha d’escoltar el diputat afectat.