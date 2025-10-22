La CUP ha solicitado a la Junta de Portavoces que la Mesa del Parlamento de Cataluña emprenda acciones “contundentes” contra VOX a raíz de los hechos ocurridos durante el acto de homenaje al presidente Lluís Companys, que se ha celebrado este mediodía en el Parlamento por el 85º aniversario del fusilamiento del expresidente. Los anticapitalistas han reclamado expulsar “hoy mismo” de la cámara catalana al portavoz del grupo parlamentario de Vox, Joan Garriga, como responsable de los “incidentes provocados dentro del Parlamento”.

El grupo de extrema derecha ha colocado estos carteles con la cara de Lluís Companys con la palabra “asesino” en las ventanas de sus despachos parlamentarios, que dan al patio de la biblioteca de la cámara. De hecho, es al menos la segunda vez, porque en julio ya pasó lo mismo.

Des d’alguns despatxos del @parlamentcat s’ofèn la memòria del president Companys amb total impunitat. És una vergonya. @espai_companys @catmemoria pic.twitter.com/tVsb03tRzc — Pere Martí Colom (@peremarticolom) July 23, 2025

En un comunicado, el grupo parlamentario cupaire ha denunciado que el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Joan Garriga, “ha mantenido un tono ofensivo” contra el presidente Companys, y por eso piden a la Mesa que «lo excluya temporalmente» del ejercicio de la función parlamentaria. El mismo cartel ha aparecido también sobre la ofrenda floral que se ha hecho al expresidente.

En el escrito que la CUP ha entregado a la Mesa del Parlamento, se hace constar que “en el acto de homenaje al presidente Lluís Companys celebrado hoy en el Patio de la Biblioteca del Parlamento, el grupo parlamentario de VOX ha desplegado una pancarta desde la ventana del edificio tildando de asesino al presidente Lluís Companys”. A raíz de estos hechos, el portavoz de la CUP, Dani Cornellà, y otros diputados han reclamado a la Junta de Portavoces que “emprenda acciones contundentes contra el grupo parlamentario de VOX”. Ante este hecho, el portavoz del grupo de Vox, Joan Garriga, “ha mantenido un tono ofensivo contra quien fue presidente de este Parlamento y de la Generalitat de Cataluña”.

Fotografía de Lluís Companys con la inscripción ‘Asesino’ sobre la ofrenda floral que se ha hecho al expresidente / ACN

¿Qué sanciones pide la CUP?

Por todo ello, la CUP ha solicitado a la Mesa que pida un dictamen a la Comisión del Estatuto de los Diputados para valorar posibles infracciones del Código de Conducta y se aplique el régimen sancionador a todo el grupo parlamentario de VOX y a su portavoz en particular. Asimismo, han pedido al presidente del Parlamento, Josep Rull, que aplique el artículo 241 y “de forma cautelar excluya temporalmente del ejercicio de la función parlamentaria al portavoz de dicho grupo parlamentario”. El artículo en cuestión establece los motivos y el proceso para suspender temporalmente a un diputado de sus funciones. Los motivos de suspensión incluyen ser llamado al orden por cuarta vez en una sesión, la reincidencia después de sanciones previas o causar alteraciones dentro del recinto parlamentario. La decisión y la duración de la suspensión requieren la aprobación por mayoría de dos tercios del Pleno del Parlamento, a partir de una propuesta del presidente y un informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que debe escuchar al diputado afectado.