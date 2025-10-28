El PP adelanta elecciones en Extremadura y lanza un dardo a Sánchez

La presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre ante la imposibilidad de pactar unos nuevos presupuestos con Vox. Tanto el partido de ultraderecha como el PSOE habían presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos y se negaron a retirarla para negociar, por lo que el PP ha optado por adelantar elecciones. Guardiola ha aprovechado la rueda de prensa para enviar un dardo al presidente español, Pedro Sánchez.

“No permitiremos un bloqueo porque algunos no estamos aquí para aferrarnos a la silla, estamos aquí para transformar Extremadura, para impulsar el crecimiento de esta región. Y si hay un momento en que los grupos se enrocan y no permiten que eso pase, tendrán que ser los ciudadanos quienes hablen, que para eso la democracia tiene herramientas, yo no tengo ningún miedo de escuchar a los extremeños”, ha dicho.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo con el vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo / Europa Press

Génova avala la decisión de Guardiola

La dirección del PP ha avalado la decisión de Guardiola y también ha atacado a Sánchez, a quien acusa de aferrarse al poder a pesar de la debilidad parlamentaria que arrastra desde el principio de la legislatura y que ahora está tocada de muerte tras la ruptura de Junts. “Ni María Guardiola es Pedro Sánchez ni el PP es el PSOE. No tenemos miedo de las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos que representa”, explican fuentes de Génova. “Los ciudadanos no pueden ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes”, remarcan.

“El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones. Todo el apoyo del PP a María Guardiola. Demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños al frente, y estoy seguro de que se lo recompensarán”, ha escrito el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje en X.