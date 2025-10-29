El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està disposat a refer ponts amb Junts i, dos dies després que Carles Puigdemont anunciés el trencament de relacions amb el PSOE, ha fet un primer gest per recuperar el diàleg amb el partit independentista. Durant la sessió de control al Congrés d’aquest dijous, Sánchez s’ha compromès a tramitar la proposició de llei de Junts per combatre la multireincidència, una iniciativa que ha estat un any al calaix després que PSOE i Sumar hagin prorrogat en 14 ocasions el període d’esmenes i estaven pendents de l’informe de la ponència. És una de les dues proposicions, juntament amb la de les ocupacions il·legals, que Junts havia reclamat per activa i per passiva que es descongelés abans de la ruptura amb el PSOE.
L’anunci de Sánchez suposa un canvi important respecte dels últims dies. Conscient que sense els vots de Junts la legislatura té un futur complicat, el president espanyol ha posat en marxa la maquinària parlamentària per rebaixar la tensió amb el grup de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts del Congrés havia advertit que a partir d’ara la seva formació no tornarà a negociar cap iniciativa amb el PSOE perquè han perdut “moltes hores” treballant acords que després no s’han concretat. Aquesta setmana se sabrà si la militància avala la decisió de la direcció de trencar relacions amb el PSOE i en les pròximes setmanes es veurà com es materialitza la ruptura, ja que el govern espanyol portarà al Congrés diverses iniciatives que requeriran els vots de Junts per tirar endavant.
Sánchez ha aprofitat una pregunta sobre la multireincidència de la portaveu del PNB, Maribel Vaquero, per anunciar el desbloqueig de la iniciativa. “No tingui cap dubte que el govern i el PSOE estan disposats a tramitar aquesta iniciativa legislativa i a culminar el que pugui fer-se des del poder legislatiu per afrontar un dels principals problemes que té aquest país quan parlem de la seguretat, que és la multireincidència”, ha remarcat Sánchez abans de treure pit de l’augment de la inversió de seguretat i de l’ampliació de la plantilla de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que ha impulsat des de la Moncloa. També ha recordat que el seu executiu ja va endurir les penes per multireincidència en cas de furts lleus.
Seguirà ampliació