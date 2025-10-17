El PP portarà el govern espanyol al TC si no presenta els pressupostos

El PP prepara un nou xoc amb Pedro Sánchez i vol fer servir la seva majoria absoluta al Senat per obrir un conflicte d’atribucions amb el Congrés. Els populars portaran el govern espanyol al Tribunal Constitucional (TC) si no presenta un projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2026. Així ho ha confirmat la portaveu del PP a la cambra alta, Alicia García, en un vídeo que el partit ha enviat als mitjans de comunicació. L’ordre del dia del Senat per a la setmana que ve ja esbossava l’estratègia del PP, que ha inclòs una proposta perquè el Senat elevi un nou xoc institucional amb el Congrés a compte dels pressupostos. Serà la setena vegada que hi ha un conflicte d’atribucions entre el Senat i el Congrés aquesta legislatura, un fet insòlit fins ara, ja que mai s’havia produït cap xoc entre les dues cambres.
El ple del Senat debatrà i votarà una iniciativa del PP que reclama al govern espanyol que presenti pressupostos. Si l’executiu de Pedro Sánchez respon que no té intenció de presentar-los o directament no respon en el termini d’un mes, el Senat obrirà un conflicte d’atribucions amb la Moncloa al Tribunal Constitucional, segons ha informat el partit que lidera Alberto Núñez Feijóo. El moviment dels populars és arriscat perquè ara mateix a l’alt tribunal hi ha una majoria progressista i no està gens clar que resolgui el conflicte a favor del Senat. Amb tot, des de Gènova consideren que pot portar el govern davant la justícia perquè el passat 30 de setembre va expirar el termini establert per la Constitució per presentar els pressupostos generals.
L’anomalia de no tenir pressupostos en tota la legislatura
“Els pressupostos no són opcionals, són una obligació constitucional”, ha avisat Alícia García. L’article 134.3 de la Constitució diu que el govern ha de presentar els pressupostos al Congrés almenys tres mesos abans que expirin els de l’any anterior, és a dir, el citat 30de setembre. La portaveu del PP al Senat considera una “anomalia democràtica” que l’Estat estigui sense uns pressupostos actualitzats. “Traurem Sánchez de la seva rebel·lia constitucional i retornarem als espanyols la política útil, centrada en els seus problemes”. El govern espanyol, que no ha aconseguit aprovar cap pressupost en aquesta legislatura, funciona amb els comptes de l’any 2023, quan Pablo Iglesias era vicepresident. Tot i que no és la primera vegada que els terminis constitucionals no es compleixen, l’endimoniada aritmètica parlamentària pot fer que Sánchez no presenti pressupostos en tota la legislatura.
La justificació del PP per obrir el conflicte d’atribucions és que la paràlisi del govern espanyol impedeix que el Senat pugui debatre i aprovar els pressupostos perquè fa dos anys que no presenta el projecte i enguany podria ser el tercer consecutiu. Experts juristes afins al PP consideren que la interpretació de la llei que fa Gènova és defensable jurídicament, però a dins del partit hi ha dubtes importants que pugui prosperar.
En el text presentat al Senat, els populars adverteixen que la cambra alta no pot “admetre ni tolerar l’incompliment” de l’obligació constitucional de presentar un projecte de pressupostos que té el govern espanyol. També avisen que no poden admetre la “pràctica fraudulenta” que suposa viure de modificacions pressupostàries que es fan “al marge” del Congrés. “La situació actual, que es reproduirà el 2026, de mantenir prorrogats uns pressupostos del 2023, és només comparable a la situació que es va produir el 2020, quan es van mantenir prorrogats els pressupostos del 2018, ja que el govern, per la crisi provocada per la pandèmia de COVID-19, va decidir no presentar el projecte de llei de pressupostos generals d’aquell any”, lamenten els populars.