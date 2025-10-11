El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicado todo el debate de política general de esta semana -el segundo de su mandato- a hacer grandes anuncios en materia de vivienda para, de esta manera, intentar asegurar el apoyo de sus socios preferentes de cara a los presupuestos. De momento, sin embargo, aún no lo ha conseguido. Este sábado, durante un acto del partido, los Comunes han reclamado al jefe del ejecutivo catalán que «se ponga las pilas» con la vivienda y aseguran que las dos votaciones perdidas en esta materia durante el debate son una «advertencia» directa para el PSC: «No pueden seguir así, tiene que haber un giro y se deben ver cambios tangibles hoy, no dentro de 5 años porque la problemática es hoy», ha afirmado la coordinadora nacional Gemma Tarafa durante el congreso de este sábado.

Desde los Comunes recriminan al presidente de la Generalitat que, a lo largo de su primer año y pico de mandato, ha dictado políticas con el objetivo de «agradar a todos», y consideran que es una estrategia contraproducente en materia de vivienda. Es por este motivo que los Comunes reclaman a la formación socialista que «moleste a algunas élites» para gobernar. En este sentido, tal como ya han dejado claro en varias ocasiones, los de Jéssica Albiach mantienen que no negociarán los presupuestos con Illa hasta que el PSC no cumpla con los acuerdos de investidura, los cuales incluyen diferentes aspectos relacionados con la vivienda: «Mientras no se cumplan todos los compromisos del acuerdo de investidura, no habrá negociación de presupuestos», exclama con firmeza Tarafa.

Jéssicca Albiach y Susanna Segovia, de los Comunes, durante la reunión con el Govern de la semana pasada / Nico Tomás (ACN)

Illa hace un llamado al «consenso» para desbloquear las cuentas

Mientras los Comunes presionan, el jefe del ejecutivo catalán apela al «consenso» político para desbloquear las cuentas catalanas, que llevan casi tres años prorrogadas: «Desde el Gobierno estamos haciendo el trabajo, estamos trabajando en este momento en la confección de un presupuesto», ha reiterado Illa durante la conferencia de este sábado en Cervera, en la cual también ha asegurado que su prioridad es tener unos presupuestos «ambiciosos» lo antes posible. En materia de vivienda, uno de los principales escollos para desbloquear las cuentas, Salvador Illa defiende que Cataluña ya tiene la política «más ambiciosa» de todo el estado español y ha remarcado que la ley de vivienda tiene un impacto positivo en Barcelona, pero también en el conjunto del país. Aun así, los socios preferentes de Illa todavía lo consideran insuficiente como para negociar los presupuestos. De hecho, los Comunes le piden que «haga cumplir la ley de vivienda» con la imposición de sanciones para quien la incumpla.