ONU constata que la ayuda humanitaria vuelve a entrar en Gaza

La directora en el Estado español de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Raquel Martí, asegura que los camiones con ayuda humanitaria que Israel llevaba meses deteniendo han comenzado a entrar en Gaza con la llegada del alto el fuego pactado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según ha señalado Martí, los primeros camiones con alimentos y medicamentos ya han superado el paso de Rafah, que conecta la región invadida por Israel con Egipto. En declaraciones a Televisión Española, la dirigente de la ONU ha asegurado que «desde primera hora de la mañana» de este mismo sábado la actividad se ha recuperado en el paso fronterizo.

Martí apunta que, tras el retorno de la asistencia humanitaria, los habitantes de Gaza están «felices». «Es la primera noche que duermen sin el ruido de las bombas y los drones», ha celebrado, hecho que ha permitido que muchas familias desplazadas hayan podido reunirse después de meses de asedio. En total, según los cálculos de la UNRWA, unos 200.000 ciudadanos palestinos han recorrido la Franja para aprovechar el fin de las hostilidades y volver a casa. En las fronteras de la región, unos 6.000 vehículos cargados de ayuda para la población ya esperan poder acceder.

Miles de palestinos regresan al norte de Gaza que bordea la costa / Omar Ashtawy Apaimages/APA

Los ministros de Exteriores celebran el acceso

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ya reclamó el viernes, cuando se conocieron las condiciones del acuerdo entre las partes, la entrada inmediata de la ayuda humanitaria esperada por la población palestina. En este sentido, se ha comprometido a asegurar que, una vez todos los vehículos que esperan puedan acceder, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) «estará desde el primer momento» para asistir a los palestinos que lo necesiten. Tras una reunión entre los responsables de Exteriores europeos y árabes en París, convocada para debatir sobre el plan de paz de Estados Unidos, Albares ha asegurado que «lo más urgente es consolidar un alto el fuego que dé paso a la liberación incondicional de todos los rehenes y los detenidos palestinos», así como la ayuda a Gaza que ya ha comenzado a fluir.