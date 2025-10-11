El episodio de lluvias deja cerca de 44 litros por metro cuadrado en el sur de Cataluña

El episodio de lluvias que ha afectado el sur del Principado durante toda la jornada ha mantenido en alerta a Protección Civil. Según las autoridades, las precipitaciones continuarán durante la tarde y la noche, especialmente en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre. Las lluvias más intensas registradas durante la jornada han caído sobre Mas de Barberans, en el Montsià, que ha acumulado cerca de 44 litros por metro cuadrado. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), el municipio ha llegado a sufrir la caída de 21,5 litros en solo 30 minutos. En este contexto, se mantiene activado el plan Inuncat de emergencias por inundaciones en todo el sur de Cataluña.

La jefa de Operaciones de Protección Civil, Cristina Vicente, de hecho, ha hecho un llamado a los habitantes de las comarcas más afectadas a evitar los desplazamientos innecesarios, así como a no cruzar ríos y riachuelos con el coche bajo ninguna circunstancia, por el peligro de crecidas repentinas. Después de una reunión del comité técnico del plan Inuncat, Vicente ha insistido en que el episodio de lluvias más intenso se mantiene en el Montsià, el Baix Ebre y la Terra Alta, durante lo que resta de tarde y noche. Durante la mañana del domingo, los chubascos se desplazarán hacia el norte, y pueden provocar crecidas en ríos y riachuelos cuando lleguen a la zona dels Ports.

La jefa de Operaciones de Protección Civil, Cristina Vicente / ACN

Domingo, hacia el norte

Según las estimaciones de Protección Civil, la tormenta se desplazará hacia el norte a partir del domingo por la mañana. Los chubascos, según estima la autoridad, irán perdiendo fuerza al viajar hacia la costa central, especialmente en el Maresme. Aun así, Vicente mantiene que la población debe mantener la precaución ante el episodio, y limitar los desplazamientos a aquellos estrictamente necesarios. Sin embargo, defiende que no hay necesidad de enviar alertas a los teléfonos móviles