L’episodi de ruixats deixa prop de 44 litres per metre quadrat al sud de Catalunya

L’episodi de pluges que ha patit el sud del Principat durant tota la jornada ha mantingut en alerta Protecció Civil. Segons les autoritats, les precipitacions es mantindran durant el vespre i la nit, especialment a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Els aiguats més agressius registrats durant la jornada han caigut sobre Mas de Barberans, al Montsià, que ha acumulat prop de 44 litres per metre quadrat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el municipi ha arribat a patir la caiguda de 21,5 litres en només 30 minuts. En aquest context, es manté activat el pla Inuncat d’emergències per inundacions a tot el sud de Catalunya.
La cap d’Operacions de Protecció Civil, Cristina Vicente, de fet, ha fet una crida als habitants de les comarques més afectades a evitar els desplaçaments innecessaris, així com a no travessar rius i rieres amb el cotxe sota cap circumstància, pel perill de crescudes sobtades. Després d’una reunió del comitè tècnic del pla Inuncat, Vicente ha insistit que l’episodi de pluges més intens es manté al Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, durant el que resta de vespre i nit. Durant el matí de diumenge, els xàfecs es desplaçaran cap al nord, i poden provocar crescudes en rius i rieres a partir que arribin a la zona dels Ports.
Diumenge, cap al nord
Segons les estimacions de Protecció Civil, la tempesta es desplaçarà cap al nord a partir de diumenge al matí. Els ruixats, segons estima l’autoritat, anirà perdent força en viatjar cap a la costa central, especialment al Maresme. Tot i això, Vicente manté que la població ha de mantenir la precaució davant l’episodi, i limitar els desplaçaments a aquells estrictament necessaris. Tot i això, defensa que no hi ha la necessitat d’enviar alertes als telèfons mòbils