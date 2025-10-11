Presó provisional per a l’home que va matar a trets el gendre a Lleida

El jutjat de guàrdia de Lleida ha ordenat presó provisional per a l’home de 78 anys que va assassinar a trets el seu gendre, un Mosso d’Esquadra de 47 anys, a Lleida. Així ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també ha apuntat que el magistrat manté la causa per assassinat contra l’agressor. Segons han informat fonts pròximes al cas a l’Agència Catalana de Notícies, l’home hauria reconegut davant el jutge l’autoria dels fets, de la mateixa manera que ja ho va fer el passat dimecres en ser detingut per agents del cos policial català.
Les mateixes veus informen l’Agència que el jutjat espera encara l’historial clínic i psíquic de l’acusat, que revelaran si hi ha alguna mena de trastorn mental que hagi pogut estar darrere de l’agressió. Tot i això, en primera instància no s’ha detectat cap patologia. Tot apunta que l’home hauria planificat el crim. Segons les primeres investigacions, l’acusat no tenia relació ni amb l’assassinat ni amb la seva filla, si bé es queixava que no li deixaven veure els fills de la parella.
Diversos trets
Els fets es van produir a la capital del Segrià a tocar de les 15.20 hores de la tarda del passat dimecres. Concretament, al carrer Doctora Castell, al barri de Capont. Els testimonis presents a la zona van explicar als agents que havien sentit quatre o cinc detonacions de l’arma homicida. Llavors, la víctima es va desplomar, i l’acusat li hauria disparat un últim cop. El Mosso agredit vivia a prop del lloc dels fets, al mateix barri de Capont, i ja acumulava més de 20 anys de servei al cos policial català. Entre altres, va treballar a la comissaria de Lleida. La mort ha commocionat el cos policial, així com l’associacionisme de la ciutat.