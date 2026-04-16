Un intern de la presó de Lleida s’ha suïcidat a la seva cel·la la matinada d’aquest dijous, ha informat el departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat. El reclús es trobava en situació de presó preventiva al Centre Penitenciari de Ponent, a la capital del Segrià.
Segons ha avançat el diari Segre, es podria tractar de l’home de 78 anys que va matar al seu gendre, un mosso d’esquadra, l’octubre passat al barri de Cappont de Lleida. Respon a les inicials A.P.S.
L’home que s’hauria suïcidat va matar al policia, amb dues dècades d’experiència, al carrer de la Doctora Castells de Lleida. A.P.S. era veí de la Pobla de Segur (Pallars Jussà). L’assassinat, de 47 anys, estava casat i tenia dues filles de catorze i nou anys. El crim es va cometre el 8 d’octubre al voltant de les 15.15 hores molt a prop d’on vivia la víctima.
En aquest cas, el pres no tenia activats els protocols per evitar un suïcidi perquè no s’havien detectat situacions que fessin pensar que es podia treure la vida.
Es tracta del quart pres que s’ha suïcidat en centres penitenciaris catalans al llarg del 2026.
La conselleria ha lamentat profundament la mort de l’home i ha traslladat el seu condol als familiars. Des del departament de Justícia i Qualitat Democràtica, també s’ha expressat que “qualsevol suïcidi en un centre penitenciari és un fracàs del sistema”.
El departament de la Generalitat analitzarà les circumstàncies de la mort per reforçar la prevenció del suïcidi als centres penitenciaris i valorar l’adopció de mesures addicionals.
Així mateix, el centre ha activat els mecanismes interns previstos per acompanyar els professionals i interns que ho requereixin.