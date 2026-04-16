Un interno de la prisión de Lleida se ha suicidado en su celda la madrugada de este jueves, ha informado el departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat. El recluso se encontraba en situación de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Ponent, en la capital del Segrià.

Según ha adelantado el diario Segre, podría tratarse del hombre de 78 años que mató a su yerno, un mosso d’esquadra, el pasado octubre en el barrio de Cappont de Lleida. Responde a las iniciales A.P.S.

El hombre que se habría suicidado mató al policía, con dos décadas de experiencia, en la calle de la Doctora Castells de Lleida. A.P.S. era vecino de la Pobla de Segur (Pallars Jussà). El asesinado, de 47 años, estaba casado y tenía dos hijas de catorce y nueve años. El crimen se cometió el 8 de octubre alrededor de las 15.15 horas muy cerca de donde vivía la víctima.

No se habían detectado situaciones que hicieran pensar en un suicidio

En este caso, el preso no tenía activados los protocolos para evitar un suicidio porque no se habían detectado situaciones que hicieran pensar que podría quitarse la vida.

Se trata del cuarto preso que se ha suicidado en centros penitenciarios catalanes a lo largo del 2026.

Agentes de los Mossos d’Esquadra vigilando el lugar donde se produjo el tiroteo en la calle Doctora Castells de Lleida, el pasado octubre / ACN

La consejería ha lamentado profundamente la muerte del hombre y ha trasladado su pésame a los familiares. Desde el departamento de Justicia y Calidad Democrática, también se ha expresado que “cualquier suicidio en un centro penitenciario es un fracaso del sistema”.

Se analizarán las circunstancias de la muerte

El departamento de la Generalitat analizará las circunstancias de la muerte para reforzar la prevención del suicidio en los centros penitenciarios y valorar la adopción de medidas adicionales.

Asimismo, el centro ha activado los mecanismos internos previstos para acompañar a los profesionales e internos que lo requieran.