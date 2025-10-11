Prisión provisional para el hombre que mató a tiros al yerno en Lleida

El juzgado de guardia de Lleida ha ordenado prisión provisional para el hombre de 78 años que asesinó a tiros a su yerno, un Mosso d’Esquadra de 47 años, en Lleida. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también ha señalado que el magistrado mantiene la causa por asesinato contra el agresor. Según han informado fuentes cercanas al caso a la Agencia Catalana de Noticias, el hombre habría reconocido ante el juez la autoría de los hechos, de la misma manera que ya lo hizo el pasado miércoles al ser detenido por agentes del cuerpo policial catalán.

Las mismas fuentes informan a la Agencia que el juzgado espera aún el historial clínico y psíquico del acusado, que revelarán si hay algún tipo de trastorno mental que haya podido estar detrás de la agresión. Sin embargo, en primera instancia no se ha detectado ninguna patología. Todo apunta a que el hombre habría planificado el crimen. Según las primeras investigaciones, el acusado no tenía relación ni con el asesinato ni con su hija, si bien se quejaba de que no le dejaban ver a los hijos de la pareja.

Agentes de policía y de los servicios de emergencias en el lugar del tiroteo en la calle Doctora Castells de Lleida / ACN

Varios disparos

Los hechos se produjeron en la capital del Segrià cerca de las 15:20 horas de la tarde del pasado miércoles. Concretamente, en la calle Doctora Castell, en el barrio de Capont. Los testigos presentes en la zona explicaron a los agentes que habían escuchado cuatro o cinco detonaciones del arma homicida. Entonces, la víctima se desplomó, y el acusado le habría disparado un último tiro. El Mosso agredido vivía cerca del lugar de los hechos, en el mismo barrio de Capont, y ya acumulaba más de 20 años de servicio en el cuerpo policial catalán. Entre otros, trabajó en la comisaría de Lleida. La muerte ha conmocionado al cuerpo policial, así como al asociacionismo de la ciudad.