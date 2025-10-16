Un problema de subministrament elèctric ha obligat a tallar la circulació de trens a la línia R4 de Rodalies entre Martorell Central (Baix Llobregat) i Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), segons ha informat Adif aquest dilluns al matí. La falta de tensió a la infraestructura s’ha detectat a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). Els tècnics d’Adif ha pogut resoldre la incidència cap a les 8.15 i la circulació s’ha pogut reprendre i s’espera que els trens recuperin progressivament la freqüència de pas habitual. Fonts de Renfe han explicat que durant el tall, un tren amb 80 passatgers a bord ha quedat aturat entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Por una falta de tensión en la infraestructura en Els Monjos, los trenes que circulan por la línea R4 del núcleo de rodalies de Catalunya están registrando retrasos.— INFOAdif (@InfoAdif) October 16, 2025
Personal de Adif está trabajando para resolver esta incidencia lo antes posible.
Les línies amb més retards i incidències
Els retards i les incidències són un fet habitual a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Segons el portal Puntual.cat, creat per la plataforma d’usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies i la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP), el passat mes de setembre la línia R3 va ser la que va acumular més retards. I encara no havia començat el macrotall per obres que durarà gairebé un any i mig i posarà a prova la paciència dels viatgers.
En concret, els trens de la línia R3 —que connecta l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) amb la Tor de Querol (Alta Cerdanya)— van circular amb un retard mitjà de 15,6 minuts durant tot el mes de setembre. La següent línia amb més afectacions és l’RG1 —la línia regional que connecta Mataró (Maresme) i Portbou (Alt Empordà)— amb gairebé 13 minuts de retard de mitjana. L’R15 —el regional que enllaça Barcelona (Barcelonès) amb Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)— completa el podi amb 11,7 minuts de retard.