Un problema de suministro eléctrico ha obligado a interrumpir la circulación de trenes en la línea R4 de Rodalies entre Martorell Central (Baix Llobregat) y Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), según ha informado Adif este lunes por la mañana. La falta de tensión en la infraestructura se ha detectado en Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). Los técnicos de Adif han podido resolver la incidencia alrededor de las 8.15 y la circulación se ha podido reanudar, esperando que los trenes recuperen progresivamente la frecuencia de paso habitual. Fuentes de Renfe han explicado que durante el corte, un tren con 80 pasajeros a bordo quedó detenido entre Santa Margarida i els Monjos y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Personal de Adif está trabajando para resolver esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) October 16, 2025

Las líneas con más retrasos e incidencias

Los retrasos y las incidencias son un hecho habitual en la red de Rodalies de Catalunya. Según el portal Puntual.cat, creado por la plataforma de usuarios de Rodalies Dignitat a les Vies y la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP), el pasado mes de septiembre la línea R3 fue la que acumuló más retrasos. Y aún no había comenzado el macrocorte por obras que durará casi un año y medio y pondrá a prueba la paciencia de los viajeros.

En concreto, los trenes de la línea R3 —que conecta l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) con la Tor de Querol (Alta Cerdanya)— circularon con un retraso medio de 15,6 minutos durante todo el mes de septiembre. La siguiente línea con más afectaciones es la RG1 —la línea regional que conecta Mataró (Maresme) y Portbou (Alt Empordà)— con casi 13 minutos de retraso de media. La R15 —el regional que enlaza Barcelona (Barcelonès) con Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)— completa el podio con 11,7 minutos de retraso.