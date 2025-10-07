Renfe fa un balanç “raonablement positiu” el primer dia del macrotall de l’R3

Renfe tanca la primera jornada del macrotall de la línia R3 de Rodalies amb un “balanç raonablement positiu”. L’operador ferroviari celebra l’inici de la interrupció de 16 mesos provocat pel desdoblament de la via entre Parets del Vallès de la Garriga. Segons ha detallat el portaveu de l’empresa a Catalunya, Antonio Carmona, iniciaran un “seguiment acurat per analitzar les dades” que deixi el pla de transport alternatiu per als més de 20.000 usuaris diaris afectats per la intervenció.
Malgrat la planificació, l’operadora ha notat una “caiguda de la demanda” que, segons Carmona, és usual en l’inici d’un pla alternatiu de transport. “Trenques la rutina de mobilitat d eles persones i incrementes el temps de viatge en la combinació tren i bus”, ha lamentat. En aquest sentit, assegura que caldrà esperar “uns dies per consolidar el macrotall” i, llavors, fer un recompte més acurat dels passatgers que fan servir els serveis paral·lels al tren prestats. A més, assegura que es plantegen “petites millores” en la informació als viatgers, “detalls que sempre ajuden”, en paraules del portaveu.
“Alternatives” entre els usuaris
La planificació de Renfe, però, no ha evitat la frustració entre molts usuaris que s’han trobat l’entrebanc en els seus trams de transport. En declaracions a l’agència ACN, un usuari de la via, en Ramon, ha celebrat que els autobusos alternatius funcionen “millor que el tren” fins i tot fora de l’excepcionalitat causada per les obres. “En la primera fase, anava de porta a porta en dues hores. En canvi, amb la Renfe, un trajecte que tranquil·lament es fa en una hora i mitja, en pots trigar tres”, lamenta. Per la seva banda, la Martina, una altra viatgera -que assegura “no ser habitual- ha criticat les hores d’espera, i espera que “aquestes obres de desdoblament donin el seu fruit i tinguem un bon servei per anar amb dignitat i comoditat”.