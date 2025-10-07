Xavier Pellicer, portaveu de la CUP, ha carregat els neulers contra el discurs i els anuncis del president Salvador Illa, en el discurs que ha encetat aquesta tarda, el debat de política general al Parlament. Pellicer ha titllat el discurs “d’inofensiu”, “innocu” i “anodí”. De fet, els cupaires creuen que el discurs ha anat amb la línia d’un Govern que no vol que res es mogui i “calmi les aigües”. Sobretot, la CUP opina que Illa ha fet un discurs per fer contents a Foment del Treball i els “poderosos”.
