Xavier Pellicer, portavoz de la CUP, ha arremetido contra el discurso y los anuncios del presidente Salvador Illa, en el discurso que ha iniciado esta tarde, el debate de política general en el Parlamento. Pellicer ha calificado el discurso de «inofensivo», «inocuo» y «anodino». De hecho, los miembros de la CUP creen que el discurso ha seguido la línea de un Gobierno que no quiere que nada se mueva y «calme las aguas». Sobre todo, la CUP opina que Illa ha hecho un discurso para contentar a Foment del Treball y a los «poderosos».

