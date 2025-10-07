El Sindicat de Llogateres ataca el pla d’habitatge d’Illa: “Compra el mantra de la manca d’oferta”

El Sindicat de Llogateres rebutja el pla per ampliar el parc residencial català que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el si del debat de política general. El cap de l’executiu s’ha compromès a construir més de 210.000 nous pisos mitjançant un “acord de país” per “activar tot el sòl” edificable al qual s’hi pugui accedir. A parer de l’agrupació, però, aquest full de ruta no serveix per posar fi a la crisi residencial en què estan enfonsades moltes zones del Principat. “Prometre 214.000 pisos no soluciona el problema de l’habitatge”, responen, tot acusant el Govern de “comprar el mantra de la manca d’oferta” amb el qual el món empresarial i la dreta econòmica justifiquen els preus desorbitats del lloguer.
En un comunicat, el Sindicat alerta que el programa residencial del Govern “es resumeix en un verb: construir, construir, construir”. En cas que aconsegueixin tirar-lo endavant i omplir el mercat de nova oferta, l’agrupació recorda que, quan Catalunya ha construït en massa -a ritmes similars o superiors al que planteja Illa-, hi ha hagut “cicles de pujades de preus de l’habitatge”. En aquest sentit, sostenen que el problema no és la manca de disponibilitat de pisos per llogar, sinó la seva concentració en mans d’inversors -siguin aquests grans fons o petits rendistes-. Troben com a prova d’aquest fenomen l’alça de les compres sense hipoteca.
La “confusió” del lloguer públic
A més del fonament material del projecte, els sindicalistes també critiquen el discurs d’Illa. Segons l’associació, el Govern manté una “confusió interessada” entre els pisos públics, els de protecció oficial i els habitatges disponibles en el mercat obert. “La majoria de pisos promesos no seran de protecció oficia”, alerten, tot recordant la iniciativa de construir 50.000 pisos que va portar al Parlament en la sessió d’investidura. Aquells, subratllen, “se segueixen presentant com a habitatge públic, però la realitat és que es fan amb operadors privats i quedaran en mans d’aquests.