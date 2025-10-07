El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha estat l’encarregat de fer una primera impressió sobre el discurs amb què el president Salvador Illa ha encetat el debat de política general aquesta tarda al Parlament. Per a Garriga, amb el seu to habitual desmenjat, la intervenció “sense cap sorpresa” amb “paraules, programes, plans, edificis i tristesa”.
Garriga ha criticat “no reconèixer la realitat” durant el seu discurs inicial al debat de política general. “Si no reconeixes la realitat, no pots abordar les solucions”, ha retret Garriga. En aquest marc, ha remarcat que Illa “no ha reconegut que la seguretat va cap a pitjor” a Catalunya. En aquesta línia, el diputat d’extrema dreta ha afirmat que el president està “distraient l’atenció” d’aquestes qüestions cada vegada que fa referència a Gaza. “Nosaltres farem propostes de veritat per recuperar Catalunya en unitat, en llibertat, en seguretat, en habitatge, en menys impostos i en més feina. Perquè primer van els de casa”, ha subratllat Garriga.
“Qui la fa, no la paga!”
Per a Garriga, el president de la Generalitat assegura “Catalunya va en marxa”; en canvi, des de la formació consideren que “Catalunya té la prosperitat totalment destruïda ia Catalunya qui la fa no la paga”. Ha criticat que Illa defensi “l’amnistia per a colpistes” i que “distreu l’atenció amb temes de Gaza, anunciant un programa d’acollida palestina i no un programa per als de casa”.
Per a Vox, són faves comptades. I amb un any de legislatura d’Illa, “l’habitatge és més car, tenim la compravenda un 10% més cara, tenim el lloguer, que han desaparegut 40.000 immobles de l’oferta del lloguer, i quan surt un immoble hi ha 300 persones que es barallen per poder-lo llogar sense ni tan sols visitar-lo”. “Tenim més impostos, més IRPF, que castiga la nòmina dels treballadors, més fracàs escolar, menys llibertat, pitjors serveis sanitaris, augmenten les llistes d’espera, un autèntic drama”, ha carregat Garriga.