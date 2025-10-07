El portavoz de Vox en el Parlamento, Joan Garriga, ha sido el encargado de dar una primera impresión sobre el discurso con el que el presidente Salvador Illa ha comenzado el debate de política general esta tarde en el Parlamento. Para Garriga, con su tono habitual desganado, la intervención fue «sin ninguna sorpresa» con «palabras, programas, planes, edificios y tristeza».

Garriga ha criticado «no reconocer la realidad» durante su discurso inicial en el debate de política general. «Si no reconoces la realidad, no puedes abordar las soluciones», ha reprochado Garriga. En este marco, ha remarcado que Illa «no ha reconocido que la seguridad va a peor» en Cataluña. En esta línea, el diputado de extrema derecha ha afirmado que el presidente está «distrayendo la atención» de estas cuestiones cada vez que hace referencia a Gaza. «Nosotros haremos propuestas de verdad para recuperar Cataluña en unidad, en libertad, en seguridad, en vivienda, con menos impuestos y con más trabajo. Porque primero van los de casa», ha subrayado Garriga.

Debate de política General en el Parlamento de Cataluña 07.10.2025 | Mireia comas

«¡Quien la hace, no la paga!»

Para Garriga, el presidente de la Generalitat asegura “Cataluña está en marcha”; en cambio, desde la formación consideran que “Cataluña tiene la prosperidad totalmente destruida y en Cataluña quien la hace no la paga”. Ha criticado que Illa defienda «la amnistía para golpistas» y que «distrae la atención con temas de Gaza, anunciando un programa de acogida palestina y no un programa para los de casa».

Para Vox, son habas contadas. Y con un año de legislatura de Illa, «la vivienda es más cara, tenemos la compraventa un 10% más cara, tenemos el alquiler, que han desaparecido 40.000 inmuebles de la oferta del alquiler, y cuando sale un inmueble hay 300 personas que se pelean por poder alquilarlo sin siquiera visitarlo». «Tenemos más impuestos, más IRPF, que castiga la nómina de los trabajadores, más fracaso escolar, menos libertad, peores servicios sanitarios, aumentan las listas de espera, un auténtico drama», ha cargado Garriga.