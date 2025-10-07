La líder dels Comuns, Jessica Albiach, no se n’ha estat de criticar amb duresa el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha encetat aquesta tarda el debat de política general al Parlament de Catalunya. Segons Albiach, el discurs ha estat “triomfalista” i que “no hi ha prosperitat compartida”. De fet, Albiach creu que els anuncis d’habitatge, o de serveis socials, es queden “a mig camí” i més tenint present la urgència que molts catalans pateixen avui dia.
Albiach, des de la sala dels faristols, ha carregat contra les idees d’Illa expressades com eslògan. Així ha recriminat que Illa parlés de “prosperitat compartida”, mentre la desigualtat a Catalunya no es redueix pas. “Diuen que són el Govern de tothom, però encara no”, ha afegit Albiach, que ha recordat que un terç dels infants és en risc de pobresa. En qualsevol cas, Albiach ha retret a Illa sobre el temps previst per aplicar les mesures que ha proposta.”Què li diem a la gent que ara no pot pagar el lloguer ni la hipoteca?”, s’ha preguntat. Així, li ha demanat que no faci esperar cinc anys les persones que ja viuen en una situació “límit”, i que imposi sancions a qui fa frau amb la llei d’Habitatge.
Negacionisme climàtic però amb aeroport
La portaveu dels Comuns ha estat hàbil en lamentar que Illa hagi denunciat el negacionisme climàtic però que, en canvi, encara vulgui ampliar l’aeroport del Prat. “Va en sentit contrari”, ha criticat. De la mateixa manera, que ha emfatitzat que a Catalunya hi ha massa bosc però no digui res sobre com fomentar la pagesia. També ha repartit pal sobre les propostes de Rodalies. “Catalunya no pot estar en marxa si Rodalies no funciona”, ha conclòs.
