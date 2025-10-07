La líder de los Comuns, Jessica Albiach, no ha dudado en criticar con dureza el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha iniciado esta tarde el debate de política general en el Parlament de Catalunya. Según Albiach, el discurso ha sido «triunfalista» y que «no hay prosperidad compartida». De hecho, Albiach cree que los anuncios de vivienda, o de servicios sociales, se quedan «a medio camino» y más teniendo presente la urgencia que muchos catalanes sufren hoy en día.

Albiach, desde la sala de los faristols, ha cargado contra las ideas de Illa expresadas como eslogan. Así ha recriminado que Illa hablara de «prosperidad compartida», mientras la desigualdad en Cataluña no se reduce. «Dicen que son el Gobierno de todos, pero aún no», ha añadido Albiach, que ha recordado que un tercio de los niños está en riesgo de pobreza. En cualquier caso, Albiach ha reprochado a Illa sobre el tiempo previsto para aplicar las medidas que ha propuesto. «¿Qué le decimos a la gente que ahora no puede pagar el alquiler ni la hipoteca?», se ha preguntado. Así, le ha pedido que no haga esperar cinco años a las personas que ya viven en una situación «límite», y que imponga sanciones a quienes cometen fraude con la ley de Vivienda.

Debate de política General en el Parlament de Catalunya 07.10.2025 | Mireia comas

Negacionismo climático pero con aeropuerto

La portavoz de los Comuns ha sido hábil en lamentar que Illa haya denunciado el negacionismo climático pero que, en cambio, todavía quiera ampliar el aeropuerto del Prat. «Va en sentido contrario», ha criticado. De la misma manera, ha enfatizado que en Cataluña hay demasiado bosque pero no dice nada sobre cómo fomentar la agricultura. También ha repartido críticas sobre las propuestas de Rodalies. «Cataluña no puede estar en marcha si Rodalies no funciona», ha concluido.

Más información muy pronto