Segundo día consecutivo con problemas en la línea R3 de Rodalies. Según ha informado Renfe, una incidencia en el sistema de regulación de tráfico de Adif ha obligado a interrumpir el servicio entre la Garriga (Vallès Oriental) y Puigcerdà (Cerdanya). El operador ferroviario ha organizado un servicio alternativo por carretera con paradas en las estaciones intermedias entre Vic y Puigcerdà y con parada en todas las estaciones entre Vic y la Garriga mientras los técnicos de Adif resolvían la incidencia. Este jueves otro problema en el sistema de regulación ya obligó a cortar la línea entre la Garriga y Puigcerdà y tardó dos horas en resolverse. La circulación se ha recuperado poco antes de las 8:30.

Por su parte, Adif ha concretado que la incidencia en la R3 es un «robo de cable» que afecta todo el tramo de la línea que todavía está en servicio, ya que el tramo entre la Garriga y Barcelona está cortado por las obras de desdoblamiento que se alargarán hasta principios de 2027. La conexión entre Hospitalet y la capital catalana se realiza con otras líneas de Rodalies.

Más frecuencia de autobuses por el macrocorte

Desde el 3 de noviembre, Renfe ha aumentado la frecuencia de paso de los autobuses que cubren el trayecto entre Barcelona y la Garriga y ahora pasan cada 30 minutos en sentido norte. La conexión comienza en la estación de Fabra i Puig y funciona cada media hora en hora punta, es decir, entre las 06:00 y las 09:00 y entre las 16:00 y las 20:00 horas. La mejora solo afecta a las horas punta de los días laborables.