Els trens de Rodalies van acumular gairebé 1.500 hores de retard durant els primers sis mesos de 2025. Així es desprèn de dues respostes parlamentàries de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a preguntes del portaveu de Junts, Salvador Vergés, a la qual ha tingut accés El Món. En concret, d’acord amb les dades facilitades per la titular de la cartera, durant els dos primers trimestres de l’any passat, el servei de Rodalies va acumular 86.838 minuts d’endarreriment, els quals es tradueixen en 1.448 hores de retard. Una xifra que equivaldria a seixanta dies sencers d’endarreriments. Molts dels retards en diverses línies es van produir en el mateix dia, però en diferents recorreguts del servei. És a dir, a l’R1, l’R3, l’R4 i l’R7 simultàniament, per exemple, tal com va passar el 10 de gener de 2025. Cal tenir en compte, també, que la pregunta, i la resposta aportada, només fa referència als retards superiors a quinze minuts. És a dir, si un tren ha circulat amb deu minuts de retard, aquests no queden comptabilitzats en la resposta parlamentària del Govern.
En aquestes dues respostes parlamentàries, la consellera de Territori atribueix aquests retards a la “manca d’inversió” en el servei de Rodalies: “Els problemes de Rodalies són a causa de la manca d’exigència d’inversió durant les últimes dècades”, assevera Sílvia Paneque, tal com també ha defensat en diverses ocasions davant la cambra catalana. Durant el primer i el segon trimestre, segons els arguments esgrimits per la consellera, les incidències que es van produir a la xarxa ferroviària estatal de proximitat es deuen a “problemes en la infraestructura i el material rodant, ocupacions del circuit de via, per la gestió del personal de conducció, per les obres que s’estan realitzant en diferents punts de la xarxa o per causes externes al servei, com actes incívics a la xarxa ferroviària, que provoquen alteracions, retards o cancel·lacions de trens”. A més, la consellera Paneque també recorda que, durant els primers sis mesos de l’any passat, la xarxa estava operada per Renfe, i que les infraestructures eren gestionades per Adif.
El nombre de trens afectats pels retards
L’allau d’incidències produïdes durant els primers sis mesos de 2025 a Rodalies, que van obligar els trens a circular amb més de quinze minuts de retard, van afectar gairebé 5.800 combois. En concret, durant el primer trimestre, els endarreriments en el servei van afectar 3.332 trens, mentre que durant el segon trimestre les incidències van perjudicar el servei de 2.461 trens. En conjunt, doncs, la xifra s’enfila fins a 5.793 trens. Un dels mesos especialment conflictius va ser el mes de març, especialment durant la primera quinzena, ja que van ser els dies en què es van produir les jornades de protestes convocades pels principals sindicats de maquinistes contra el traspàs de Rodalies pactat per Esquerra Republicana i el PSOE en el marc de la investidura de Pedro Sánchez. La vaga llavors prevista, però, es va acabar desconvocant gràcies a un acord d’última hora.
Ara bé, malgrat el pacte in extremis entre els sindicalistes, el Ministeri de Transports i el govern de Salvador Illa, el primer dia amb la vaga desconvocada -que només alguns sindicats minoritaris van mantenir-, el 17 de març, es va viure un dia força caòtic a Rodalies, amb retards en 348 trens, els quals van provocar un endarreriment al servei de fins a 779 minuts durant tot el dia a les línies R1, R2, R3, R4, R7 i R8. Un altre dels moments més caòtics viscuts al servei ferroviari català es va viure el 28 i 29 d’abril, amb més de 750 minuts de retard acumulats en sis línies, l’R1, l’R2, l’R3, l’R4, l’R7 i l’R8. Cal tenir en compte també que, durant aquelles dues jornades, els regionals R11, R12, R13, R14, R15, R16 i R17 també van acumular prop de 1.950 minuts de retard, provocant afectacions en mig miler de combois durant els dos dies.