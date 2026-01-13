Los trenes de Rodalies acumularon casi 1.500 horas de retraso durante los primeros seis meses de 2025. Así se desprende de dos respuestas parlamentarias de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, a preguntas del portavoz de Junts, Salvador Vergés, a las que ha tenido acceso El Món. En concreto, de acuerdo con los datos facilitados por la titular de la cartera, durante los dos primeros trimestres del año pasado, el servicio de Rodalies acumuló 86.838 minutos de demora, los cuales se traducen en 1.448 horas de retraso. Una cifra que equivaldría a sesenta días completos de demoras. Muchos de los retrasos en varias líneas se produjeron en el mismo día, pero en diferentes recorridos del servicio. Es decir, en la R1, la R3, la R4 y la R7 simultáneamente, por ejemplo, tal como ocurrió el 10 de enero de 2025. Cabe tener en cuenta, también, que la pregunta, y la respuesta aportada, solo hace referencia a los retrasos superiores a quince minutos. Es decir, si un tren ha circulado con diez minutos de retraso, estos no quedan contabilizados en la respuesta parlamentaria del Gobierno.

En estas dos respuestas parlamentarias, la consejera de Territorio atribuye estos retrasos a la «falta de inversión» en el servicio de Rodalies: «Los problemas de Rodalies se deben a la falta de exigencia de inversión durante las últimas décadas», asevera Sílvia Paneque, tal como también ha defendido en varias ocasiones ante la cámara catalana. Durante el primer y el segundo trimestre, según los argumentos esgrimidos por la consejera, las incidencias que se produjeron en la red ferroviaria estatal de proximidad se deben a «problemas en la infraestructura y el material rodante, ocupaciones del circuito de vía, por la gestión del personal de conducción, por las obras que se están realizando en diferentes puntos de la red o por causas externas al servicio, como actos incívicos en la red ferroviaria, que provocan alteraciones, retrasos o cancelaciones de trenes». Además, la consejera Paneque también recuerda que, durante los primeros seis meses del año pasado, la red estaba operada por Renfe, y que las infraestructuras eran gestionadas por Adif.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, durante el pleno sobre Rodalies en el Parlament / David Zorrakino (Europa Press)

El número de trenes afectados por los retrasos

La avalancha de incidencias producidas durante los primeros seis meses de 2025 en Rodalies, que obligaron a los trenes a circular con más de quince minutos de retraso, afectaron a casi 5.800 convoyes. En concreto, durante el primer trimestre, las demoras en el servicio afectaron a 3.332 trenes, mientras que durante el segundo trimestre las incidencias perjudicaron el servicio de 2.461 trenes. En conjunto, pues, la cifra asciende hasta 5.793 trenes. Uno de los meses especialmente conflictivos fue marzo, especialmente durante la primera quincena, ya que fueron los días en que se produjeron las jornadas de protestas convocadas por los principales sindicatos de maquinistas contra el traspaso de Rodalies pactado por Esquerra Republicana y el PSOE en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. La huelga entonces prevista, sin embargo, se acabó desconvocando gracias a un acuerdo de última hora.

Ahora bien, a pesar del pacto in extremis entre los sindicalistas, el Ministerio de Transportes y el gobierno de Salvador Illa, el primer día con la huelga desconvocada -que solo algunos sindicatos minoritarios mantuvieron-, el 17 de marzo, se vivió un día bastante caótico en Rodalies, con retrasos en 348 trenes, los cuales provocaron una demora en el servicio de hasta 779 minutos durante todo el día en las líneas R1, R2, R3, R4, R7 y R8. Otro de los momentos más caóticos vividos en el servicio ferroviario catalán se vivió el 28 y 29 de abril, con más de 750 minutos de retraso acumulados en seis líneas, la R1, la R2, la R3, la R4, la R7 y la R8. Cabe tener en cuenta también que, durante aquellas dos jornadas, los regionales R11, R12, R13, R14, R15, R16 y R17 también acumularon cerca de 1.950 minutos de retraso, provocando afectaciones en medio millar de convoyes durante los dos días.