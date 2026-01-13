La plataforma de afectados por el servicio de Rodalies Dignitat a les Vies ha denunciado en declaraciones hechas a ACN que la nueva empresa mixta Rodalies de Cataluña no ofrecerá soluciones a corto plazo en el servicio ferroviario catalán. La portavoz de la entidad, Anna Gómez, ha asegurado que «no se puede esperar que nadie venga con una varita mágica y arregle la situación».

Gómez espera que la llegada de la empresa mixta de Rodalies a Cataluña «a largo plazo, sea positivo» para los usuarios; unos usuarios que ven aún con recelo la empresa mixta de Rodalies, ya que ven muchas incógnitas y consideran que les «falta información». La portavoz de Dignitat a les Vies destaca que una de las opciones que podría mejorar rápidamente la llegada de la empresa mixta es aumentar el número de informadores que hay en los andenes y poder informar mejor a los viajeros sobre las incidencias que sufren las líneas de Rodalies. Gómez, sin embargo, sí ve con buenos ojos la empresa mixta porque «manejar las cosas desde más cerca de casa, es positivo».

Reunión en la Diputación de Tarragona

La plataforma Dignitat a les Vies y la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Valls y del Alt Camp se han reunido este mismo martes con los representantes de los diferentes partidos políticos en la Diputación de Tarragona. Según ha explicado la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, el objetivo del encuentro es hacer un «frente común» para defender los intereses de esta zona de Cataluña y mejorar el servicio ferroviario. Una reunión a la que Adif y Renfe estaban invitadas, pero como ocurrió el 30 de octubre, cuando se hizo una reunión de estas características, no se han presentado. La portavoz de Dignitat a les Vies, ha añadido que si las conversaciones con Renfe y Adif y la Generalitat no dan resultados satisfactorios no se descarta ir a Madrid para trasladar las peticiones.

Imagen del encuentro entre partidos políticos de la Diputación de Tarragona y representantes de las plataformas de usuarios del ferrocarril, celebrado este jueves en la Diputación de Tarragona | Eloi Tost (ACN)

Dignitat a les Vies señala que las necesidades de Tarragona y las poblaciones de alrededor necesitan «explicaciones» sobre cómo afectará la transferencia. «Seguiremos siendo de Adif porque somos una línea de interés general», ha destacado Gómez.