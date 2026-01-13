La plataforma d’afectats pel servei de Rodalies Dignitat a les Vies ha denunciat en declaracions fetes a l’ACN que a nova empresa mixta Rodalies de Catalunya no aportarà solucions a curt termini en el servei ferroviari català. La portaveu de l’entitat, Anna Gómez, ha assegurat que “no es pot esperar que ningú vingui amb una vareta màgica i arregli la situació”.
Gómez espera que l’arribada de l’empresa mixta de Rodalies a Catalunya “a la llarga, sigui positiu” per als usuaris; uns usuaris que veuen encara amb recel l’empresa mixta de Rodalies, ja que hi veuen moltes incògnites i troben que els hi “falta informació”. La portaveu de Dignitat a les Vies destaca que una de les opcions que podria millorar ràpidament l’arribada de l’empresa mixta és augmentar el nombre d’informadors que hi ha a les andanes i poder informar millor els viatgers sobre les incidències que pateixen les línies de Rodalies. Gómez, però, si que veu amb bons ulls l’empresa mixta perquè “manegar les coses des de més a prop de casa, és positiu”.
Reunió a la Diputació de Tarragona
La plataforma Dignitat a les Vies i l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i de l’Alt Camp s’han reunit aquest mateix dimarts amb els representants dels diferents partits polítics a la Diputació de Tarragona. Segons ha explicat a presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, l’objectiu de la trobada és fer un “front comú” per defensar els interessos d’aquesta zona de Catalunya i millorar el servei ferroviari. Una reunió a la qual Adif i Renfe estaven convidades, però com va passar el 30 d’octubre, quan es va fer una reunió d’aquestes característiques, no s’hi han presentat. La portaveu de Dignitat a les Vies, ha afegit que si les converses amb Renfe i Adif i la Generalitat no donen resultats satisfactoris no es descarta anar a Madrid a traslladar les peticions.
Dignitat a les Vies assenyala que les necessitats de Tarragona i les poblacions del voltant necessiten “explicacions” sobre com afectarà el traspàs. “Seguirem sent d’Adif perquè som una línia d’interès general”, ha destacat Gómez.