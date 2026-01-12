El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Óscar Puente, han escenificat aquest dilluns la posada en marxa de Rodalies de Catalunya SME SA, la nova empresa mixta coordinada per la Generalitat i l’operadora ferroviària Renfe. Aquesta companyia és un dels punts de l’acord d’Esquerra Republicana amb el PSOE, i està participada en un 50,1% per Renfe i un 49,9% per l’administració catalana, tot i que els estatuts sí que estableixen que el Govern pugui ampliar la seva participació en un futur. Aquesta posada en marxa de la nova empresa mixta arriba tard, ja que havia d’estar enllestida abans de l’1 de gener. Ara, però, malgrat el breu retard, la nova empresa mixta de Rodalies ja és una realitat, i comptarà amb un capital inicial de dos milions d’euros. “La bona política, la confiable, és la que compleix i acorda. Genera més beneficis per a la ciutadania que la política de confrontació”, ha asseverat Salvador Illa durant l’acte de signatura de l’acord de nova empresa mixta, la qual ha definit com un “canvi de paradigma” per a Catalunya en un discurs tant en català com en castellà.
La societat, que començarà a operar el 2027, estarà presidida per la responsable de la cartera de Territori del Govern, la consellera Sílvia Paneque. Aquest és el primer dels cinc noms del consell administratiu que proposa la Generalitat. També el conformarà, per la part catalana, Òscar Playà, que serà el conseller delegat de l’equip administratiu i l’encarregat de “pilotar” l’empresa. Playà compta amb més de vint anys d’experiència en el sector ferroviari, i des de 2021 s’encarrega de la direcció general de la xarxa de metro de Barcelona. Serà la persona que ostentarà la responsabilitat màxima de la gestió de Rodalies en el seu conjunt, segons detallen fonts del Govern, ERC i Renfe. El comissionat del traspàs de Rodalies durant els mandats de l’expresident Pere Aragonès i el president Salvador Illa, Pere Macias, també serà un dels nous membres del consell d’administració. Per la banda catalana, també formarà part Marc Sanglas, advocat i exdiputat dels republicans, i Teresa Torres, fins ara directora financera de Renfe.
Per la banda de Renfe, des de l’operadora ferroviària expliquen que han seleccionat perfils amb molta ascendència dins la companyia per formar part del consell administratiu de la nova societat. En concret, es tracta de Marta Torralvo, directora general de la cartera economicofinancera de Renfe i la directora executiva; Miguel Ángel Vicente, director general de Renfe Viajeros; i Luis Manuel Suárez, director general d’enginyeria i manteniment de l’operadora ferroviària. Per últim, fruit de l’acord in extremis del passat mes de març entre els sindicats, el govern espanyol i la Generalitat, el consell d’administració es tancarà amb Raquel González, d’UGT, la qual representarà els treballadors del sector ferroviari. Fonts del Govern apunten que, en cas de desavinences entre les diferents parts, ja que la majoria de l’accionariat recau en Madrid, però la majoria del consell administratiu en Catalunya, s’obrirà un nou període de negociacions per desencallar la situació. Pel que fa als acords que hagi de prendre aquesta empresa, les decisions estratègiques, com ara les inversions o la designació del conseller delegat, necessitaran el suport de 3/4 del consell, mentre que la resta de decisions es prendran per majoria absoluta. En aquest context, ambdues parts esperen arribar a acords consensuats.
Les primeres passes de la nova empresa mixta
Amb la configuració de la nova empresa mixta de Rodalies, ambdues administracions ja començaran a treballar per posar en marxa tan aviat com sigui possible la societat. El primer pas, tal com detallen fonts del Govern, és obtenir les llicències i certificats de seguretat per poder exercir com a operadors del servei. Tenint en compte que les llicències no són transferibles, les mateixes fonts apunten que es preveu contractar una empresa especialitzada en aquesta tasca per obtenir-les, la qual col·laborarà estretament amb Renfe. Des del Govern recorden que es tracta d’un pas “crític” per poder començar a operar el servei de Rodalies, ja que sense aquestes llicències els nous trens no poden circular. De fet, Catalunya ja ha estat fent viatges de prova amb tot el nou material rodant adquirit, però sense les autoritzacions pertinents -que ja estan tramitant-se, segons assegura Renfe- encara no es poden fer trajectes comercials.
Un cop constituïda oficialment la nova empresa, també es començarà a preparar el pla estratègic i el model de negoci de Rodalies de Catalunya SME SA. Malgrat que no han avançat detalls sobre aquest pla de negoci, des del Govern defensen que el pla estratègic haurà de determinar el model de governament de la nova empresa, cosa que inclou la seva gestió interna. Amb tot, fonts del Govern, l’operadora ferroviària espanyola i Esquerra Republicana constaten que la posada en marxa de la nova empresa de Rodalies tindrà clars beneficis per a la societat catalana, ja que consideren que la gestió des de la “proximitat” és essencial per pal·liar les mancances de la xarxa ferroviària catalana: “Aquest model de cogovernança és beneficiós per a la societat”, asseveren fonts de Renfe.
El compliment dels altres acords a Rodalies
La configuració de la nova empresa mixta és un dels punts de l’acord entre ERC i PSOE per la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, el novembre de 2023. Ara bé, aquest no va ser l’únic punt acordat. Des de la signatura dels pactes, el govern espanyol i la Generalitat han estat negociant per traspassar la titularitat de la infraestructura de la línia de Rodalies del Maresme, des de la Sagrera fins a Maçanet-Massanes, que en aquests moments està operada per Adif. Ara, amb la configuració de l’empresa mixta, la titularitat de la línia deixarà de ser estatal i quedarà completament integrada en el sistema ferroviari català. Cal tenir en compte, però, que durant una primera fase, Adif encara continuarà encarregant-se del manteniment de les vies i les estacions, la gestió de la circulació i totes les operacions relacionades amb la seguretat ferroviària. En aquesta primera fase, tal com apunten fonts del Govern, es farà una encomana de gestió a Adif.
El traspàs integral de la línia del Maresme, però, encara no és una realitat, ja que encara s’han de polir alguns serrells del model funcional que es durà a terme un cop la coordinació de la línia recaigui en Catalunya. Des del Govern apunten que l’acord de traspàs es tancarà en els pròxims mesos. Per altra banda, des de l’executiu català també apunten que, gràcies als diferents pactes assolits en els darrers mesos per part de les administracions, la hisenda de la Generalitat ha ingressat més de 745 milions d’euros per destinar a la xarxa ferroviària catalana, tant en matèria de seguretat, com d’infraestructures. En aquest sentit, durant la seva intervenció, el ministre Puente ha remarcat que cal seguir invertint en Rodalies per millorar-ne el funcionament, especialment per renovar la flota de trens, ja que recorda que l’actual està “obsoleta”: “S’està treballant per millorar el servei de Rodalies”, assevera. Des del Govern i el Ministeri remarquen que mai hi havia hagut una col·laboració d’aquesta mena entre les dues administracions.