El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, escenificaron este lunes la puesta en marcha de Rodalies de Catalunya SME SA, la nueva empresa mixta coordinada por la Generalitat y la operadora ferroviaria Renfe. Esta compañía es uno de los puntos del acuerdo de Esquerra Republicana con el PSOE, y está participada en un 50,1% por Renfe y un 49,9% por la administración catalana, aunque los estatutos sí establecen que el Gobierno pueda ampliar su participación en el futuro. Esta puesta en marcha de la nueva empresa mixta llega tarde, ya que debía estar lista antes del 1 de enero. Ahora, aunque con un breve retraso, la nueva empresa mixta de Rodalies ya es una realidad, y contará con un capital inicial de dos millones de euros. «La buena política, la confiable, es la que cumple y acuerda. Genera más beneficios para la ciudadanía que la política de confrontación», afirmó Salvador Illa durante el acto de firma del acuerdo de nueva empresa mixta, la cual definió como un «cambio de paradigma» para Cataluña en un discurso tanto en catalán como en castellano.

La sociedad, que comenzará a operar en 2027, estará presidida por la responsable de la cartera de Territorio del Gobierno, la consejera Sílvia Paneque. Este es el primero de los cinco nombres del consejo administrativo que propone la Generalitat. También lo conformará, por la parte catalana, Òscar Playà, que será el consejero delegado del equipo administrativo y el encargado de «pilotar» la empresa. Playà cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector ferroviario, y desde 2021 se encarga de la dirección general de la red de metro de Barcelona. Será la persona que ostentará la responsabilidad máxima de la gestión de Rodalies en su conjunto, según detallan fuentes del Gobierno, ERC y Renfe. El comisionado del traspaso de Rodalies durante los mandatos del expresidente Pere Aragonès y el presidente Salvador Illa, Pere Macias, también será uno de los nuevos miembros del consejo de administración. Por la parte catalana, también formará parte Marc Sanglas, abogado y exdiputado de los republicanos, y Teresa Torres, hasta ahora directora financiera de Renfe.

Por la parte de Renfe, desde la operadora ferroviaria explican que han seleccionado perfiles con mucha ascendencia dentro de la compañía para formar parte del consejo administrativo de la nueva sociedad. En concreto, se trata de Marta Torralvo, directora general de la cartera económico-financiera de Renfe y la directora ejecutiva; Miguel Ángel Vicente, director general de Renfe Viajeros; y Luis Manuel Suárez, director general de ingeniería y mantenimiento de la operadora ferroviaria. Por último, fruto del acuerdo in extremis del pasado mes de marzo entre los sindicatos, el gobierno español y la Generalitat, el consejo de administración se cerrará con Raquel González, de UGT, la cual representará a los trabajadores del sector ferroviario. Fuentes del Gobierno apuntan que, en caso de desavenencias entre las diferentes partes, ya que la mayoría del accionariado recae en Madrid, pero la mayoría del consejo administrativo en Cataluña, se abrirá un nuevo periodo de negociaciones para desbloquear la situación. En cuanto a los acuerdos que deba tomar esta empresa, las decisiones estratégicas, como las inversiones o la designación del consejero delegado, necesitarán el apoyo de 3/4 del consejo, mientras que el resto de decisiones se tomarán por mayoría absoluta. En este contexto, ambas partes esperan llegar a acuerdos consensuados.

Trenes detenidos en la estación de Rodalies de La Garriga durante el macro corte de la R3 / Jordi Borràs (ACN)

Los primeros pasos de la nueva empresa mixta

Con la configuración de la nueva empresa mixta de Rodalies, ambas administraciones ya comenzarán a trabajar para poner en marcha tan pronto como sea posible la sociedad. El primer paso, tal como detallan fuentes del Gobierno, es obtener las licencias y certificados de seguridad para poder ejercer como operadores del servicio. Teniendo en cuenta que las licencias no son transferibles, las mismas fuentes apuntan que se prevé contratar una empresa especializada en esta tarea para obtenerlas, la cual colaborará estrechamente con Renfe. Desde el Gobierno recuerdan que se trata de un paso «crítico» para poder comenzar a operar el servicio de Rodalies, ya que sin estas licencias los nuevos trenes no pueden circular. De hecho, Cataluña ya ha estado realizando viajes de prueba con todo el nuevo material rodante adquirido, pero sin las autorizaciones pertinentes -que ya están tramitándose, según asegura Renfe- aún no se pueden realizar trayectos comerciales.

Una vez constituida oficialmente la nueva empresa, también se comenzará a preparar el plan estratégico y el modelo de negocio de Rodalies de Catalunya SME SA. Aunque no han avanzado detalles sobre este plan de negocio, desde el Gobierno defienden que el plan estratégico deberá determinar el modelo de gobernanza de la nueva empresa, lo que incluye su gestión interna. Con todo, fuentes del Gobierno, la operadora ferroviaria española y Esquerra Republicana constatan que la puesta en marcha de la nueva empresa de Rodalies tendrá claros beneficios para la sociedad catalana, ya que consideran que la gestión desde la «proximidad» es esencial para paliar las carencias de la red ferroviaria catalana: «Este modelo de cogobernanza es beneficioso para la sociedad», aseguran fuentes de Renfe.

Viajeros de Rodalies bajan en Sitges para tomar los autobuses que los llevarán a Gavà por un corte en Rodalies, en una imagen de archivo / ACN

El cumplimiento de los otros acuerdos en Rodalies

La configuración de la nueva empresa mixta es uno de los puntos del acuerdo entre ERC y PSOE para la investidura del presidente español, Pedro Sánchez, en noviembre de 2023. Ahora bien, este no fue el único punto acordado. Desde la firma de los pactos, el gobierno español y la Generalitat han estado negociando para traspasar la titularidad de la infraestructura de la línea de Rodalies del Maresme, desde la Sagrera hasta Maçanet-Massanes, que en estos momentos está operada por Adif. Ahora, con la configuración de la empresa mixta, la titularidad de la línea dejará de ser estatal y quedará completamente integrada en el sistema ferroviario catalán. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que durante una primera fase, Adif aún continuará encargándose del mantenimiento de las vías y las estaciones, la gestión de la circulación y todas las operaciones relacionadas con la seguridad ferroviaria. En esta primera fase, tal como apuntan fuentes del Gobierno, se hará un encargo de gestión a Adif.

El traspaso integral de la línea del Maresme, sin embargo, aún no es una realidad, ya que todavía se han de pulir algunos flecos del modelo funcional que se llevará a cabo una vez la coordinación de la línea recaiga en Cataluña. Desde el Gobierno apuntan que el acuerdo de traspaso se cerrará en los próximos meses. Por otro lado, desde el ejecutivo catalán también apuntan que, gracias a los diferentes pactos alcanzados en los últimos meses por parte de las administraciones, la hacienda de la Generalitat ha ingresado más de 745 millones de euros para destinar a la red ferroviaria catalana, tanto en materia de seguridad, como de infraestructuras. En este sentido, durante su intervención, el ministro Puente ha remarcado que es necesario seguir invirtiendo en Rodalies para mejorar su funcionamiento, especialmente para renovar la flota de trenes, ya que recuerda que la actual está «obsoleta»: «Se está trabajando para mejorar el servicio de Rodalies», asegura. Desde el Gobierno y el Ministerio remarcan que nunca había habido una colaboración de este tipo entre las dos administraciones.